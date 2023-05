Opluchting voor supporters van Manchester City: Guardiola belooft geen “zotte dingen” te doen tegen Real Madrid

Morgen kijkt elke voetballiefhebber uit naar de spannende terugwedstrijd van Manchester City tegen Real Madrid. Beide teams spelen voor een plek in de finale van de Champions League. Pep Guardiola staat bekend om, in aanvang van een belangrijke wedstrijd, enkele rare beslissingen te nemen. Tijdens de persconferentie stelde hij de buitenwereld echter gerust: “Ik ga morgen niet te veel nadenken.”

De Spaanse oefenmeester staat erom bekend dat hij in grote matchen al eens durft uit te pakken met verrassende en onorthodoxe tactische keuzes. Ditmaal wil hij het anders aanpakken. “Ik ga morgen niet weer te veel nadenken, ik stel jullie gerust. Er is geen reden om het anders aan te pakken dan hoe we het altijd doen.”

“We hebben een spelplan dat we gewoon iets beter moeten uitvoeren dan in de heenwedstrijd”, vervolgt de Spanjaard. “We zullen proberen om meer kansen te creëren en ervoor te zorgen dat onze aanvallers de bal op de best mogelijke manier aangespeeld krijgen. We treffen de zwaarste tegenstanders van de afgelopen jaren maar we accepteren dat en moeten er gewoon voor gaan.”

Guardiola is in de competitie goed op weg om zijn vijfde landstitel met de Citizens te veroveren. Het winnen van de Champions League lukte echter nog niet en daar wil de Spanjaard koste wat het kost verandering in brengen. “Mijn erfenis is nu al uitzonderlijk, maar we zijn niet dom en zijn ons bewust van het belang van deze wedstrijd”, benadrukt hij. “Alles ligt in onze handen, alles hangt van ons af. We hoeven geen uitzonderlijke dingen te doen: gewoon onszelf zijn.”

Guardiola kan woensdag tegen Real Madrid, op Nathan Aké na, overigens rekenen op een volledig fitte selectie. Ook Kevin De Bruyne, die zondag niet van de bank kwam in de 0-3 overwinning tegen Everton, is speelklaar. In de heenwedstrijd eindigde het 1-1. Sensatie gegarandeerd!