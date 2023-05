5 jaar cel met uitstel voor Genkse vader die mes in buik van 18-jarige zoon steekt

Op 11 april 2021 werd een 18-jarige jongeman met een zware steekwonde in de buik door zijn nonkel binnengebracht in het ZOL. De messteek was 3,7 centimeter breed en veroorzaakte een inwendige bloeding in de buikholte waardoor de tiener werd geopereerd. Hij verkeerde niet in levensgevaar, al had het volgens de procureur veel erger kunnen aflopen omdat hij op een zeer fragiele plaats in het lichaam gewond raakte.

Hoerenzoon

De tiener nam zijn vader na de feiten in bescherming en hield de lippen stijf op elkaar. Maar het waren vooral de verklaringen van de jongere broer die meteen in de richting van de vader wezen. Het gezin met vier kinderen zou wel vaker te maken hebben gehad met de agressieve houding van de man, die er alleen voor stond nadat zijn ex-vrouw naar Turkije was vertrokken. Tot het die dag in april volledig uit de hand liep tijdens een ruzie.

Toen de 18-jarige zoon uit huis wilde vertrekken, schoot dat in het verkeerde keelgat bij zijn vader. Volgens de procureur escaleerde de discussie in een vechtpartij: “De vader schold het slachtoffer uit voor hoerenzoon. Omdat de moeder niet veel eerder overleden was, kwam dat hard aan. De jongen en zijn vader zijn dan beginnen vechten.”

Noodlot

Te midden van het gevecht liep de vader naar de keuken waar hij een mes uit de lade nam. “Hij stak zijn zoon in de buik. De vader heeft nadien het mes schoongemaakt in de lavabo en het bloed van de vloer geveegd met een vaatdoek. Het labo vond alleen nog bloedsporen op de dorpel buiten aan de woning”, aldus de aanklager.

De vader zelf gaf toe dat er een hoogoplopende ruzie ontstond en dat hij naar het mes greep, maar steken was nooit zijn intentie, zo klonk het voor de rechter. “Ik wilde mijn zoon gewoon bang maken. Uiteindelijk hebben we allebei een stap naar voor gezet en is hij per ongeluk in het mes gelopen. Het was een ongeval, het noodlot”, zo sprak hij voor de rechter.

Vijf jaar cel

De procureur is er door de verklaringen van de drie andere minderjarige kinderen, die getuigen waren van de feiten, echter van overtuigd dat de man bewust stak en dat hij dat met voorbedachtheid deed. “Hij is naar de keuken gegaan, heeft een mes genomen en is dan terug gewandeld tot bij zijn zoon aan de voordeur. Hij heeft alle tijd gehad om het mes weg te leggen of zich om te draaien. Ik geloof dat die man niet meer wist van welk hout pijlen maken, hij had financiële problemen, vier kinderen en was zijn vrouw kwijt. Maar geweld kan nooit een antwoord of oplossing zijn. In plaats van uw handen te gebruiken om uw kinderen te slaan, moet u uw handen gebruiken om uw kinderen vast te pakken en te beschermen”, gaf de procureur hem als raad mee.

De Tongerse rechter is het daarmee eens en veroordeelde de man tot een celstraf van vijf jaar met uitstel onder voorwaarden en een geldboete van 800 euro. Zo moet hij een begeleiding volgen voor zijn agressieproblematiek. “De rechtbank kan nog enig begrip opbrengen voor de moeilijke situatie waarin beklaagde verklaarde, maar dat mag nooit een excuus zijn om geweld te gebruiken. Kinderen dienen genegenheid, geborgenheid en bescherming te vinden bij hun ouders”, zo luidt het vonnis.