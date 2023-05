VOORBESCHOUWING GIRO 2023. Rit 11 (Camaiore-Tortona). Langste rit van serie die door regen en zijwind alweer pure slijtageslag wordt

De regen heeft de Giro in een stevige houdgreep. In normale omstandigheden is de langste rit (219 km) van deze 106de editie één lange wandeletappe, maar met de regen en de wind die in sommige zones hard zou waaien, kan dit ook voor de klassementsrenners een heel tricky etappe worden naar Tortona. Dat is de stad waar Fausto ‘Il Campionissimo’ Coppi sinds 1960 begraven ligt.

Kort:

Start: om 11.25 uur

Aankomst: om 17.15 uur

Afstand: 219 km (defilé van 10000 meter)

Het parcours:

Op papier is het een tweesterren-rit, maar met het herfstweer is deze koersdag een ster meer waard. Het is een eindeloos lange rit die daarenboven nog maar eens in de regen start. Niet alleen zijn er de 219 koerskilometers, maar de organisator houdt vanaf Camaiore ook nog een defilé van 10 kilometer lang. Waarmee we stilaan in de buurt komen van de afstand van een voorjaarsmonument. Qua afmatting onderweg naar Rome kan dat tellen. Onderweg zijn er drie colletjes die meetellen voor de maglia azzurra. Het zijn niet bepaald reuzendoders. Na eerst een portie sightseeing van de Ligurische kust gaan we na 80 km via La Spezia naar de Passo del Bracco, een col van derde categorie. Er volgt opnieuw een portie langs de kust, om daarna de Colla di Boasi (km 143) te krijgen. Het klimwerk eindigt met de Passo della Castagnola (km 176,2). Van de top van deze categorie van vierde categorie naar de finish in Tortona is het wel nog bijna 43 km.

Onze sterren:

Dat is een moeilijke. Wie gezond is en niet mikt op een lange vlucht in de zware slotweek, probeert in de aanval te zitten. Meer nog dan dinsdag heb je een glazen bol nodig om acht namen te selecteren die kans maken op de ritzege. Op papier is dit – méér dan de etappe naar Viareggio – een klus voor de sprinters, maar we gokken op een snelle, maar ook sterke man. Genre Mads Pedersen, of iemand die door de regen is verweerd.

*** Mads Pedersen

** Davide Ballerini, Nico Denz

* Simone Consonni, Simon Clarke, Mark Cavendish

Dit zijn de sleutelmomenten:

Regen en wind spelen vandaag de hoofdrol, veel meer dan de hoogtemeters. Indien sommige voorspellingen kloppen, dan moet er in de omgeving van het kuststadje Sestri Levante onderweg een landwind met een sterkte van 5 à 6 Beaufort tekeer gaan. Dat kan het peloton in waaiers uiteenslaan. Het enige positieve nieuws van de dag is dat de temperatuur in vergelijking met dinsdag 18 graden zou zijn. Het kan in deze etappe overal gebeuren, zo simpel is het. In totaal zijn er 1963 hoogtemeters te overwinnen, wat dus exact 900 meter minder is dan in de dinsdagetappe.

Met een beetje geluk krijgen de Giro-renners het laatste wedstrijduur, richting Tortona, opgedroogde wegen. De laatste vijftig kilometer staat de wind ook hoofdzakelijk in het nadeel. In Tortona zelf zijn de laatste drie kilometers hoofdzakelijk rechtdoor, weliswaar met enkele rotondes. De laatste rechte lijn is 450 meter lang.

Dit moet u nog weten:

* Zondag scheerden we ei rakelings naast Cesenatico, de leefwereld van Marco Pantani, maar woensdagmiddag eindigen we in Tortona, de stad waar Fausto Coppi stierf. Hij is nog altijd één van dé emblematische figuren van zowel het Italiaanse als het internationale wielrennen.

* Onderweg passeren we ook in Castellania, de geboorteplaats van Il Campionissimo, in een rit die eindigt in zijn leefstad die in de regio Piemonte gelegen is.

* Van Tortona onthouden we ook dat de stad ligt op de rechteroever van de Scrivia en dat de kathedraal, gebouwd tussen 1574 en 1592 een bezoekje waard is. Net als de kloktoren van het Madonna della Guardia-klooster.

* Camaiore is dan weer als kustplaatsje bekend van de Bellavista Vittoria Pier die in de zee duikt.