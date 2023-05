Olav Kooij wint openingsetappe Vierdaagse van Duinkerke, Arnaud De Lie valt hard in chaotische spurt

De Nederlander Olav Kooij (21) heeft de openingsetappe in de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen. De spurter van Jumbo-Visma haalde het voor de Duitser Max Walscheid, Tim Merlier werd vierde. De spurt in de straten van Abeville werd ontsierd door enkele valpartijen met Arnaud De Lie als één van de belangrijkste slachtoffers.

Een vijftal met twee landgenoten - Alex Colman en Kenny Molly - koos al vroeg het hazenpad. Colman zou er de bergtrui aan overhouden, Molly werd als laatste ingerekend in het gezelschap van de Fransman Le Berre. Maar de onvermijdelijke massaspurt kwam er.

Die spurt verliep niet zoals gewenst. Net voor de rode vod was er al een eerste valpartij maar het liep pas echt fout op vijfhonderd meter van de finish. Een heel klad renners kwam ten val met onze landgenoot Arnaud De Lie (Lotto Dstny) als belangrijkste slachtoffer. De Lie bleef lange tijd liggen, geraakte nog wel over de finish maar werd voor alle zekerheid naar het ziekenhuis afgevoerd voor verder onderzoek. Hij klaagde vooral over pijn aan schouder en rug.

De val gebeurde achter de rug van Olav Kooij. De jonge Nederlander van Jumbo-Visma begon zijn spurt en keek niet meer om. Max Walscheid finishte als tweede, Tim Merlier werd op de vierde plaats afgevlagd. Voor Kooij was het de tweede zege van het seizoen, hij start morgen uiteraard in de leiderstrui. Kooij is einde contract bij Jumbo-Visma en heeft aangegeven dat hij van werkgever wil veranderen.