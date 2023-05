Drie promovendi gekend, donderdag feestdag en als Eksel wint, stijgen er drie clubs extra

Achel (geel) start als favoriet in de derby bij Torpedo, Eksel kan donderdag zelf nog niet promoveren, maar zorgt er mits winst wel voor dat er drie clubs uit de lagere reeksen zeker zijn van promotie. — © Dick Demey

HW Zonhoven, Zutendaal en Winterslag promoveren - met dank aan Herderen-Millen - naar derde provinciale. En donderdag blijkt niet toevallig een feestdag, want dan kunnen nog eens vijf (!) Limburgse clubs een promotieticket op zak steken in de provinciale voetbaleindronden. Als Eksel wint, is het zelf nog niet zeker van promotie, maar drie andere clubs wel! De eindrondepuzzel van Hemelvaart uitgelegd.