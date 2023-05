Soe Nsuki: “Sinds mijn bevalling in maart gaat al mijn energie naar primaire behoeften.” — © Inge Kinnet

Sinds comédienne Soe Nsuki (35) haar zoontje verwelkomde, is ze gelukkiger dan ooit. En het heeft er alle schijn van dat kleine Miles een andere jeugd zal krijgen dan zijn moeder. “Mensen die zeggen dat geld niet belangrijk is, hebben nooit geldproblemen gehad”, zegt Soe. “Je wil niet weten hoeveel keren onze telefoon is afgesloten.”