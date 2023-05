Ongeveer 8.800 omwonenden van 3M-fabriek nemen deel aan bloedonderzoek

Ongeveer 8.800 mensen die in een straal van 5 kilometer rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht wonen, hebben zich ingeschreven om hun bloed te laten onderzoeken op de aanwezigheid van PFAS. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). Maandag start het grootschalige onderzoek.

Uit eerder bloedonderzoek bij meer afgebakende doelgroepen bleek dat veel omwonenden te hoge PFAS-gehaltes in hun bloed hebben. Vanaf maandag krijgt iedereen de kans om zijn of haar blootstelling aan PFAS te kennen. De deelnemers krijgen ongeveer veertien werkdagen na de bloedafname het resultaat.

De deelnemers krijgen vanaf deze week een uitnodiging per post, waarin staat ze dat telefonisch of online een afspraak kunnen maken. Wie dicht bij de fabriek woont, komt eerst aan de beurt. Per week kunnen er 150 afnames gebeuren. Het kabinet van Crevits wijst erop dat wie verder woont, wat langer moet wachten.

Enkel wie zich online heeft aangemeld, krijgt een brief. In totaal hebben 8.800 mensen dat gedaan, maar verwacht wordt dat er de komende weken nog inschrijvingen volgen.

Schadevergoeding

“Hoe meer mensen deelnemen aan het onderzoek, hoe beter we de verspreiding, oorzaken en gevolgen van PFAS in het bloed kunnen onderzoeken”, zegt Crevits. “Ik hoop daarom dat nog meer mensen zich aanmelden om deel te nemen. Samen met de lokale besturen en actiegroepen zullen we blijvend informatie verspreiden over de bloedonderzoeken. Er zullen ook extra inspanningen geleverd worden voor moeilijker bereikbare doelgroepen.”

Het bedrijf Eurofins Belgium zal de bloedonderzoek uitvoeren in opdracht van het agentschap Zorg en Gezondheid. De eerste bloedafnames vinden plaats in het ‘Z+ Center’ in Zwijndrecht, later komen er in de gemeente nog locaties bij.

Maandag oordeelde de vrederechter van het vijfde kanton in Antwerpen dat 3M een provisionele schadevergoeding van 2.000 euro moet betalen aan een gezin uit Zwijndrecht omdat in hun bloed abnormaal hoge hoeveelheden PFAS zijn aangetroffen.