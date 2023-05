Pierre-Emerick Aubameyang wint allereerste titel met Barcelona, ondanks slechts… acht minuten gespeeld te hebben

Wanneer die ene vriend niks heeft bijgedragen tijdens het groepswerk. Aubameyang (33) - sinds begin dit seizoen actief bij Chelsea - is mee opgenomen in de La Liga- winnende selectie van Barcelona. Voor de Gabonees is het zijn allereerste landstitel, maar veel heeft hij zeker niet bijgedragen.

Aubameyang verruilde Barcelona voor Chelsea op twee september vorig jaar. De Gabonees moest de opvolger worden van Rode Duivel Romelu Lukaku, die op uitleenbasis vertrok naar Inter. De transfer is uiteindelijk nooit een succes geworden. In 21 wedstrijden vond de spits maar drie keer de weg naar het net. Chelsea beleeft overigens een dramatisch seizoen met een teleurstellende elfde plaats.

Toch valt Aubameyang in de prijzen dit seizoen. Vorig weekend speelde Barcelona kampioen op het veld van stadsgenoot Espanyol, haar eerste titel sinds 2019. Voor zijn transfer naar Chelsea viel de spits voor acht minuten in tijdens een wedstrijd tegen Rayo Vallecano. Dankzij deze (korte) speeltijd komt de Gabonees in aanmerking voor een medaille en heeft hij dus technisch gezien mee de titel gewonnen in de Spaanse competitie.