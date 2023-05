Moeder en stiefvader van Raul (9) wijzen plots naar 13-jarige zus: “Zij sloeg hem met een riem en thermosfles”

Uit de confrontatie van acht uur tussen stiefvader Nicu C. en moeder Yoana M. van Raul blijkt dat ze zijn 13-jarige zus plots beschuldigen. Zij zou volgens hen haar broer ook mishandeld hebben en geslagen hebben met een riem. Hoe geloofwaardig deze nieuwe verklaringen zijn, wordt onderzocht.

“We hebben Raul alle drie geslagen.” Met die woorden bracht mama Yoana M. vorige week een verrassende wending in de zaak Raul (9). Tijdens de confrontatie van acht uur met de stiefvader van de jongen beschuldigde ze plots haar eigen dochter. Stiefvader Nicu C. deed prompt hetzelfde.

Volgens de moeder sloegen ze Raul alle drie met een riem. Daarnaast verklaart de moeder dat het niet zij was, maar het 13-jarige zusje die haar broer had geslagen met een thermosfles. Stiefvader Nicu C. ontkende dat hij Raul met een riem sloeg, maar gaf wel aan dat het zusje Raul sloeg.

De geloofwaardigheid van deze nieuwe verklaringen, moet nog blijken. Hun betrouwbaarheid is discutabel. In hun eerdere verklaringen wezen de mama en stiefvader vooral naar elkaar. Volgens de mama was het enkel de stiefvader die Raul zwaar mishandelde, iets wat hij met klem ontkende.

LEES OOK. Na dood Raul (9): “Hij smeekte zijn grootmoeder om niet terug te moeten: ‘Mama gaat mij vermoorden’”

Stress op het werk

Maar tijdens de confrontatie vorige week wijzigden beide hun verklaringen daarover. Volgens de stiefvader sloeg hij Raul soms “met de platte hand’, maar nooit meer dan dat. Wel verklaarde hij aan de speurders ook dat het zusje Raul sloeg met een thermosfles, toen de moeder niet thuis was.

Tijdens het verhoor reageerde Nicu C. vaak bijzonder geprikkeld op de vragen van de speurders en bij momenten verbaal agressief. De moeder maakte daarnaast een kalme en rustige indruk tijdens het verhoor. Als verklaring voor haar slagen aan Raul, wees ze naar haar stresserende job. (Lees verder onder de foto)

De moeder van Raul wordt na de confrontatie van vorige week weggebracht door speurders van de Gentse recherche — © fvv

Geconfronteerd met deze nieuwe ontwikkelingen onthoudt Thierry Goffart, de advocaat van de moeder, zich van elkaar commentaar. Ook Sven Staelens, de advocaat van de stiefvader, geeft geen reactie hierop. “Wij hopen vooral dat het onderzoek in alle sereniteit kan doorgaan”, klinkt het.

Autopsie

Na de confrontatie blijft vooral veel onduidelijkheid. Hoe geloofwaardig de beschuldigingen zijn, dat wordt onderzocht. Daarnaast blijft het gissen of Raul stierf aan een ‘genadeslag’ tijdens één van de mishandelingen of dat zijn lichaam bezweken is aan de veelvuldige zware mishandelingen.

Hoe het onderzoek verder moet, is niet duidelijk. De onderzoeksrechter vraagt een 3D-bodyscan, dit omdat de resultaten van de autopsie geen duidelijkheid zouden brengen. Waarschijnlijk zal Rauls zusje ook nogmaals verhoord worden, maar wanneer dat zal gebeuren, is niet geweten.

De advocaten van de stiefvader en moeder wachten het verder onderzoek af. Thierry Goffart maakt zich wel kwaad, dat de resultaten van de autopsie nog niet in het dossier zitten. “We blijven maar speculeren, maar nu hebben me meer dan ooit nood aan objectieve vaststellingen”, klinkt het.