Twee nieuwe skeletten opgegraven in Pompeï

De skeletten werden aangetroffen tijdens onderhoudswerkzaamheden aan het beroemde ‘Casa degli Amanti’. Het zou gaan om twee mannen van rond de vijftig jaar oud.

De mannen vertonen “meerdere breuken veroorzaakt door de instorting van het gebouw”, klinkt het in de mededeling.

Niet alle inwoners van Pompeï stierven door de uitbarsting van de vulkaan Vesuvius in 79 na Christus. Velen lieten ook het leven als gevolg van de aardbeving waardoor verschillende gebouwen zijn ingestort.

De vulkanisch as die zo’n 2.000 jaar geleden door de Vesuvius werd uitgespuwd, sloeg neer op de huizen in Pompeï, waardoor die ontzettend goed bewaard bleven. Dit is ook het geval voor de lichamen van de circa 3.000 doden.