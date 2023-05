Carnavalsfeest loopt uit de hand in Café in Bocholt: “Ze sloegen hem halfdood”

Een 38-jarige militair uit Bocholt en zijn 37-jarige kameraad riskeren 12 en 15 maanden cel omdat ze tijdens een carnavalsfeest in een café in Bocholt in een gevecht belandden met een vader en diens zoon (20) uit As. Volgens de verklaringen van de twintiger vielen de mannen eerst zijn zus (17) lastig, maar dat ontkennen de dertigers met klem.

De nacht van 24 op 25 februari 2020 moest een feestje worden voor zowel de militair en zijn kameraad als voor de twintiger en zijn zeventienjarige zus. Maar nadat de vader van de tieners rond drie uur ’s nachts café Den Bazaar in Bocholt binnenliep om zijn kinderen op te pikken, ontstond er een ruzie tussen het gezin en de twee dertigers. Volgens de vader en zoon wilde een van de mannen de minderjarige zus betasten, waardoor de vader probeerde in te grijpen en later ook zijn zoon bij het tumult betrokken raakte.

Photobombing

De twee dertigers ontkennen echter met klem dat een van hen het tienermeisje wilde aanranden. “We weten dat de tegenpartij dat zo in de media heeft uitgesmeerd, maar daar klopt absoluut niets van. Het zijn ronduit leugens. Toen ik dat enkele dagen na de feiten in de krant las, heb ik meteen mijn advocaat gebeld zodat ik een verklaring kon afleggen”, sprak de 38-jarige militair.

De aanleiding voor de discussie is volgens hem eerder onschuldig. “Dat meisje was met haar telefoon een selfie aan het maken en mijn kameraad wilde op de achtergrond mee op de foto. Noem het photobombing. Maar dat viel niet in goede aarde en er kwam plots heel wat reactie op.” De 37-jarige kompaan bevestigde dat. “Ik had gedronken en ik was de onnozelaar aan het uithangen toen die vader me plots uitschold voor hoerenzoon en me een duw gaf.”

Buitensporig geweld

Uiteindelijk ontstond er een gevecht waarbij zowel de twee vrienden als de vader en zijn 20-jarige zoon in betrokken raakten en volgens de verklaringen wederzijdse duwen en slagen gegeven werden. De twee dertigers en de vader bleven uiteindelijk ongedeerd, maar vooral de twintiger was er erg aan toe. “Hij lag bewusteloos op de grond, hij had een gebroken neus en snijwonden van een stukgeslagen bierglas in zijn rug”, zo stelde zijn advocate, meester Elise Strauven, die een schadevergoeding van 10.500 euro vraagt voor de jongeman.

Wie eerst uithaalde, blijft echter een groot discussiepunt. Zowel meester Strauven als de raadsman van de 38-jarige beklaagde, meester Tom Van Overbeke, verwijzen daarvoor naar de camerabeelden die in het café gemaakt werden en waarop de vechtpartij te zien is. Elk menen ze dat het duidelijk is dat de andere partij in de fout ging. “Zelfs toen mijn cliënt hulpeloos op de grond lag, bleven ze op hem inslaan. Uit de camerabeelden blijkt het buitensporig geweld. De vader heeft lichtjes geduwd, maar die mannen hadden gerust kunnen weggaan. Waarom moesten ze zo slaan? Dit stond niet in verhouding”, aldus meester Strauven die daarmee de kaart van de wettige zelfverdediging en uitlokking door haar cliënten van tafel wil vegen.

Vrijspraak

Meester Tom Van Overbeke vraagt de vrijspraak en verwijst eveneens naar de camerabeelden. Hij houdt vast aan de wettige zelfverdediging of minstens uitlokking. “We hebben hier verhalen van beide partijen, maar gelukkig zijn de camerabeelden duidelijk. De twintiger sloeg mijn cliënt eerst in de hals en twee keer in het gezicht, dán pas heeft mijn cliënt gereageerd.” Ook de getuigenverklaringen, waarbij een vrouw zei dat de twee dertigers de jongeman op de grond smeten en dat ze ‘zijn botten hoorde kraken’, vindt Van Overbeke ongeloofwaardig. “Die getuigen zijn allemaal vrienden van de tegenpartij”, benadrukte hij. De 37-jarige kameraad gaf de slagen aan de vader wel toe. Zijn advocaat vraagt daarvoor een werkstraf. Voor de slagen aan de zoon vraagt hij voor zijn cliënt de vrijspraak.

De Tongerse procureur eist voor de 38-jarige militair een celstraf van twaalf maanden. Voor zijn kompaan, die door een eerdere veroordeling in een Antwerps drugsdossier al een enkelband draagt, eist ze een gevangenisstraf van vijftien maanden. Elk riskeren ze geldboetes van 1.600 euro. “Ze hebben bewust voor buitensporig geweld gekozen. Ze sloegen die jongen halfdood terwijl ze ook gewoon hadden kunnen wegstappen.”

Vonnis volgt op 13 juni.