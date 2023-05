Wouter Beke, één jaar na het ontslag: “Ik heb die periode achter mij gelaten”

Problemen tijdens de coronacrisis, crisis in de kinderopvang na de dood van een baby in een crèche, barslechte peilingen voor zijn partij cd&v… Exact een jaar geleden hield toenmalig bevoegd minister van Welzijn Wouter Beke na een horrorperiode de eer aan zichzelf en nam hij ontslag. Vandaag wil hij dat verleden vooral laten rusten. Of toch niet helemaal. “Groen heeft mij als minister keihard aangepakt, op de man. En nu Petra De Sutter onder vuur ligt, hekelt ze dat er in dat dossier te hard op de man wordt gespeeld. Ik heb het daar moeilijk mee.”