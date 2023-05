Johan Boskamp: “Genk moet misschien iets realistischer spelen. Al vind ik hun voetbal heel leuk”

Na een drie op negen en twee uitnederlagen op rij staat KRC Genk in de Champions’ Play-offs met de rug tegen de muur. Zondag al kan Racing in eigen stadion revanche nemen voor de 3-0-nederlaag tegen Union. Pakt Racing zijn laatste kans op de titel? Onze KRC Genk-watcher Marnik Geukens legt deze en andere prangende vragen voor aan huisanalist Johan Boskamp.

Hoe het weekend van Johan Boskamp eruitzag? “Werelds. Zaterdag ben ik naar Molenbeek geweest, om daar de titel mee te maken. Eindelijk is RWDM een stabiele club geworden, die heel rustig heeft gebouwd tot waar ze nu staan. Of ze meteen een niveautje hoger meekunnen? Dan zullen ze toch een pak nieuwe spelers moeten kopen. Al zal die Amerikaan (eigenaar John Textor, nvdr.) wel investeren, als ik iedereen mag geloven.

RWDM-eigenaar John Textor met Johan Boskamp — © BELGA

Janken in Feyenoord

Zondag trok Boskamp dan naar de Kuip, om zijn clubje kampioen te zien spelen. “Daar zit ik elk weekend, sinds ik twaalf jaar geleden gestopt ben met trainen. Het sfeertje daar is echt ongelofelijk. Vorig weekend dacht ik die hele wedstrijd lang: dit stadion gaat uit elkaar vallen. Onvoorstelbaar, zo hard bewoog het. Wanneer ik op het eind rond me heen keek, zag ik iedereen janken: van jonge kinderen, tot oude mensen.”

Weinig voetbalfans hadden dan ook verwacht dat Feyenoord dit jaar de titel zou pakken. “Omdat ze op elke positie - ook die van Cyriel Dessers - spelers hebben moeten vervangen. Maar op sommige plekken zijn ze zelfs beter geworden. Arne Slot, de trainer, is dan ook de king nu. Over hem mag je geen kwaad woorden zeggen, of ze hangen je daar op.”

Titelfeest in Rotterdam — © AFP

Advies voor Vrancken

“Een verschil met KRC Genk, is dat bij Feyenoord de ploeg wel het hele jaar dezelfde was. Voor Genk was degene die ze hebben weggedaan (Paul Onuachu, nvdr.), ontzettend belangrijk. Ik begrijp dat je in het Belgisch voetbal spelers moet verkopen en dat die jongen dolgraag naar Engeland wilde. Maar op drie maanden tijd is alles naar de filistijnen gegaan”, zucht Boskamp. “Genk stond veertien punten voor, nu staan ze er vier achter. Ook door het play-offsysteem, ik word er nog steeds gek van. Ik moet je zeggen: ik ben gek van Oyen, Kannoussie en Heynen. Vroeger konden zij Onuachu inspelen en begonnen ze al te lopen. Dat gaat nu moeilijker met Samatta. Ik vind hem nog steeds een goeie spits maar hij is een heel ander type. Hij zoekt zelf de vrije ruimte op en dat maakt vooral voor die gasten rond hem een groot verschil.”

© AP

Of Boskamp als oud-trainer nog advies heeft voor KRC Genk-coach Wouter Vrancken? “Hij kan sowieso zelf zijn plan trekken. Het is klasse van Wouter dat hij zijn eigen voetbal blijft spelen, als liefhebber vind ik dat echt leuk. Alleen: als je dan zoveel punten weggeeft, moet je het misschien wat realistischer aanpakken. Ik schrok op Union hoeveel ruimte Genk weggaf bij balverlies. Ploegen als Union en Antwerp zitten daar op te wachten.”

Wie nu dan de grote titelfavoriet is? “Ik heb eerder dit seizoen gezegd dat Genk het ging halen en ga nu niet meer zitten veranderen. Dat is veel te makkelijk. (Buldert) Dus als die eikels daar het nu niet meer redden, ga ik af als een gieter.”

