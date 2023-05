Dragqueenshow in Minderbroederskerk is nu al uitverkocht: “Er komt zeker een vervolg”

Omdat het even wachten was op de definitieve goedkeuring van de stad Sint-Truiden, werd de spectaculaire show pas maandagavond op het laatste moment aangekondigd. “Toen al was de interesse bijzonder groot. En nu zijn we dus uitverkocht”, lacht organisator Steffen Heusdens. Hij heeft verschillende horecazaken op het Groenmarkt, waar eerder kleinere acts met dragqueens gehouden werden. “Al spelen we deze keer voor een volle kerk. Ik ben daar heel bij mee. Natuurlijk zijn er uiteenlopende reacties. Er zijn heel veel mensen die we blij maken, en die graag komen kijken. En er zijn er die hun bedenkingen hebben of ronduit kritisch zijn. Maar wat we doen is stijlvol en met het grootste respect. En dat allemaal in een prachtig kader.”

Zomer

Meer dan tweehonderd nieuwsgierigen zullen woensdag naar de kerk gaan met Lola MacQueen, en haar gevolg. Zij staan garant voor een ongeziene show tussen de biechtstoel en het tabernakel. Het is ook voor hen de eerste keer dat ze in een kerkgebouw optreden. “Dat er zo veel belangstelling is betekent dat we door moeten gaan”, vindt Steffen. “Volgend jaar? Neen, hoor ik wil deze zomer zelfs al opnieuw iets organiseren. Het hoeft niet opnieuw in de Minderbroederskerk. Als iemand nog uitzonderlijke locaties weet, mag die ons altijd een seintje geven. Zoals je merkt staan we open om totaal nieuwe horizonten te verkennen.”