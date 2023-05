Nieuwe trage weg geopend richting Kattenbos en de Leyssensmolen

Zondag opende het Lommelse stadsbestuur de trage weg Naar de Muisberg. Wie vanuit de Eviestraat of de grote baan van Kattenbos naar de Leyssensmolen wil wandelen, kan dat nu over een rustig paadje met zicht op de velden en de molen zelf.

De trage weg is 1,2 km lang en kreeg de naam Naar de Muisberg. Het is een historische buurtweg die opgetekend is in de Atlas der Buurtwegen uit 1841. “De buurtweg was in onbruik geraakt omdat omheiningen en afsluitingen de doorgang versperden”, vertelt schepen van milieu Joris Mertens. “Na overleg met de betrokken eigenaars hebben we de weg in ere hersteld. Aan de Eviestraat werd de buurtweg officieel verplaatst. Aan de kant van de Leyssensmolen verplaatsten we afsluitingen van dierenweides zodat je er vlot tussendoor kan wandelen. Maatwerkbedrijven De Winning vzw en Lidwina vzw voerden deze werken uit.”

Trage wegen zijn een verzamelterm voor alle wegen die hoofdzakelijk dienen voor wandelaars, fietsers, ruiters en lopers. “De heropening van deze trage weg kadert in ons actieplan om het netwerk van trage wegen op te waarderen en bekend te maken”, zegt burgemeester Bob Nijs. “Naar de Muisberg is de 21ste trage weg in Lommel met naambord. Verder op de planning staan de aanleg van nieuwe trage wegen zoals op de Balendijk, de heropening van historische buurtwegen zoals op Heide-Heuvel en de verdere bekendmaking van bestaande, maar misschien nog te ontdekken trage wegen.” (nma)