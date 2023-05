Zorgsector trekt op 13 juni opnieuw de straat op

De non-profitsector trekt op dinsdag 13 juni opnieuw de straat op om meer middelen voor de sector te bepleiten en de werkdruk en de personeelstekorten in de sector aan te pakken. Dat heeft Michael Vandenbroucke van ACV Puls dinsdag bevestigd. De actie gaat uit van het gemeenschappelijk vakbondsfront.

“Het gaat om het vervolg van onze nationale manifestatie op 31 januari”, stelt Vandenbroucke. Toen trokken ruim 18.000 betogers door de straten van Brussel. “Vooral vanuit de vaststelling dat we toen met heel veel mensen op straat zijn gekomen en heel hoge verwachtingen hadden. Sinds januari is er wel wat overleg geweest, maar hebben de ministers vooral aangegeven geen mandaat of budget ter beschikking te hebben.”

Vandaag/dinsdag vond nog een symbolische actie plaats aan de kabinetten van Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) en federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).