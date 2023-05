Ook zonder Stromae is het feest: combitickets Rock Werchter 2023 zijn uitverkocht

De dagtickets voor zaterdag 1 juli (Muse, Oscar and the Wolf) en zondag 2 juli (Arctic Monkeys, Queens of the Stone Age) waren al de deur uit. Nu zijn ook de combitickets voor het volledige festival uitverkocht. De organisatie opent een wachtlijst voor wie naast een combi greep. Geïnteresseerden krijgen een seintje zodra er opnieuw tickets beschikbaar zijn.

Voor donderdag 29 juni en vrijdag 30 juni zijn wel nog kaarten te koop. Dan treden onder anderen Red Hot Chili Peppers, Liam Gallagher, Editors, Iggy Pop en Stormzy op. Een vervanger voor Stromae – die vorige week al zijn concerten tot eind 2023 afzegde– is er nog niet. Wel doen namen als Måneskin, Lana Del Rey en Lizzo de ronde. De resterende tickets voor Rock Werchter zijn hier te koop. Inschrijven voor de wachtlijst kan hier. (dvg)