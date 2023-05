Nieuwe wet tegen ontbossing officieel goedgekeurd door Europese Unie

De verordening verplicht alle bedrijven die bepaalde producten in Europa invoeren of vanuit Europa uitvoeren een set zorgvuldigheidsregels na te leven. Zo moeten ze het mogelijk maken om op te sporen van welk stuk grond die producten afkomstig zijn. De wetgeving heeft betrekking op palmolie, vee, hout, koffie, cacao, rubber, soja en aantal afgeleide producten, zoals chocolade, meubels, printpapier en een reeks palmoliederivaten.

Tijdens hun onderhandelingen hebben de lidstaten en het Europees Parlement erover gewaakt dat handelaars en overheden niet al te veel extra administratieve rompslomp door de maag gesplitst krijgen. Ook zullen kleine handelaars zich op grotere sectorgenoten kunnen baseren om hun zorgvuldigheidsverklaringen op te stellen.

Geen import

Vorige maand zette het Europees Parlement het licht reeds op groen voor de nieuwe wet. Vandaag/dinsdag is de Raad gevolgd. 22 lidstaten, waaronder België, stemden voor, 5 onthielden zich. Dat betekent dat de verordening kan verschijnen in het officieel Publicatieblad van de EU. Twintig dagen later wordt de wet van kracht.

De nieuwe regels treden retroactief in werking. Enkel producten die afkomstig zijn van gronden waar na 31 december 2020 geen ontbossing gebeurde, zijn nog in Europa welkom. De importeurs moeten ook oog hebben voor de mensenrechten en voor de rechten van de inheemse bevolking. Wie niet aan de verplichtingen voldoet, riskeert boetes tot 4 procent van de jaaromzet.

De verordening is er gekomen omdat sinds 1990 wereldwijd zo’n 420 miljoen hectare, een oppervlakte groter dan de EU, aan bos verloren is gegaan. Zo’n tien procent daarvan is te wijten aan consumptie in Europa. De nieuwe wet heeft dan ook betrekking op bossen binnen en buiten Europa.