Belgische dienst cardiologie plaatst als eerste ter wereld buisje in longslagaders

De dienst cardiologie van het Ziekenhuis aan de Stroom (een samenwerking van Ziekenhuis Netwerk Antwerpen en GZA Ziekenhuizen) heeft bij patiënten met hartfalen ‘stents’ geplaatst in de twee longslagaders van het hart. ZAS is daarmee het eerste hartcentrum ter wereld dat de nieuwe oplossing aanbiedt.

“Dankzij stents (een buisje dat in een dichtslibbende ader wordt geplaatst om deze open te houden, nvdr.) in beide longslagaders, kan het hart kan opnieuw meer zuurstofrijk bloed rondpompen”, legt dokter Edgard Prihadi uit. Bij hartfalen is de pompfunctie van het hart aangetast en gaat er minder zuurstofrijk bloed naar de spieren en organen. Door de stents zou de levenskwaliteit aanzienlijk verbeteren.

“Zo kan de patiënt meer lichamelijke inspanning aan”, aldus nog Prihadi. Ongeveer een kwart miljoen Belgen lijdt aan hartfalen, een ziekte die zelden volledig te genezen is met medicatie. Bij hartfalen heeft het hart minder pompkracht en wordt het bloed minder goed door het lichaam gepompt.

“De longslagaders worden gebruikt als locatie om de stents te plaatsen en zo het rechterhartdeel meer naar links te laten duwen”, zegt de dokter nog. “Tijdens de ingreep worden de stents via een katheter in de lies in het lichaam gebracht en naar de longslagader geleid”. De techniek zou geen vergelijkbaar alternatief hebben.

Niet terugbetaald

Het ZAS paste als eerste in de wereld de nieuwe techniek toe. Wereldwijd werden intussen al zowat twintig patiënten met de techniek behandeld, van wie drie bij ZAS. De eerste resultaten zouden positief zijn.

De plaatsing van de stents in de longslagaders past in een studie. Daarom wordt de plaatsing van de stents nog niet terugbetaald. Van de mensen met een lichte vorm van chronisch hartfalen leeft ongeveer de helft nog minstens tien jaar. De helft van de patiënten met ernstig chronisch hartfalen of acuut hartfalen heeft een levensverwachting van minder dan twee jaar.