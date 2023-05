Feest voor 23 vormelingen in Millen

Jef Lemmens ging voor in de viering. Met als thema 'Verbonden' werd het een feestelijke viering waarin de vormelingen centraal stonden en Esther, Roos en Freddy instonden voor de mooie liedjes. Voor het lied 'Mag ik dan bij jou' en 'Mijn kleine presidentje' kregen zde muzikale ondersteuning van Esthers 6-jarige tweeling Robbe en Lenne waarbij het muisstil werd in de kerk. Zijn homilie had de vormheer op maat van de jongeren geschreven, zodat zij duidelijk begrepen waarover het ging. Op het einde van de viering werd iedereen bedankt die voor of achter de schermen zijn steentje bijgedragen had om van deze viering iets speciaals te maken. Met het slotlied 'Feest' werd de mooie vormselviering afgesloten.