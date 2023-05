Voetbalicoon Zlatan Ibrahimovic pakt uit met exclusieve en dus peperdure Ferrari

Geen Zlatan Ibrahimovic vanavond in de Milanese derby tussen Milan en Inter in de terugwedstrijd van de halve finales van de Champions League. De reden: geblesseerd. De Zweedse topspits vertoonde onlangs echter nog eens zijn sterallures door met zijn peperdure Ferrari door Milaan te paraderen.

Ibrahimovic is grote fan van (snelle) wagens en in het bijzonder van Ferrari. Hij heeft er verschillende in bezit. Van een Monza SP2 en 812 Competizione tot een F430 Spider en SF90 Spider. Allemaal dure bolides van het iconische Italiaanse automerk, maar geen enkele kan op tegen zijn witte Ferrari Daytona SP3.

Met die exclusieve auto met een waarde van zo’n 2,3 miljoen euro toerde de Milan-speler door de Italiaanse modestad. De Daytona SP3 behoort tot de zogenaamde Icona-Ferrari’s. Dat zijn modellen die in beperkte oplage gemaakt werden - 599 in totaal - als eerbetoon aan het automerk zelf. Het speeltje van Ibrahimovic telt 840 pk en zit in 2,85 seconden aan 100 km/u.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een paar jaar geleden werd Ibrahimovic gespot in Zweden met zijn zwarte Ferrari Monza SP2. En vorig jaar trok hij naar het iconische circuit van Monza om er samen met F1-piloten Charles Leclerq en Carlos Sainz Jr. een toertje te rijden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Zweed deed zich de bolide cadeau voor zijn 41ste verjaardag, maar kocht toen ook een tweede Ferrari: een rode 812 Competizione.

Zijn partner Helena Seger ontmoette hij overigens dankzij een Ferrari. “Hij had zijn Ferrari slecht geparkeerd op een parking in Malmö. Daardoor kon ik met mijn Mercedes niet weg. Ik zei hem nogal bruut dat hij uit de weg moest gaan. Daar zag hij toen iets wat hij wel leuk vond, denk ik”, zei de Zweedse er eens over.