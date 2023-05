Afzien voor het goede doel: Genkse Ugi traint voor loodzware Ironman in Polen om kansarme kinderen te helpen

3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en nog eens 42,2 kilometer lopen. Al weken is de Genkse Ugur Tunckurt (34) volop aan het trainen voor de Ironman in Polen. Zijn doel is niet alleen de loodzware wedstrijd voltooien, hij wil ook geld inzamelen voor kansarme jongeren.

Al wekenlang is Ugur ­Tunckurt (34), beter bekend als Ugi, aan het trainen. De uitdaging die de Genkenaar aangaat, is dan ook niet niks. In augustus neemt hij deel aan de Ironman in het Poolse Gdansk. Dat betekent: 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en afsluiten met een marathon van 42,2 kilometer. Maar Ugi gelooft in zijn kansen.

Zijn grote inspiratiebron is zijn vorige werkgever Ismaël Ben-Al-Lal, CEO van Futech, een bedrijf in Tessenderlo. “Ismaël runt een bedrijf met 22 werknemers”, vertelt Ugi. “Hij heeft dus ontzettend veel om handen. Toch is hij er niet alleen in geslaagd om de Ironman te voltooien, hij heeft de wedstrijd ook nog eens gewonnen. Welk ­excuus hebben wij dan om er niet aan deel te nemen?”

© rr

Obstakels

Ugi wil de Ironman niet alleen tot een goed einde brengen, hij koppelt zijn deelname ook aan het goede doel. “Ik merk dat de kansarmoede in Genk erg groot is”, zegt Ugi, die als leerkracht elektriciteit lesgeeft aan de middelbare school Altea in Genk. “Ik zie dat in mijn eigen klas. Om uit dat ­stramien te geraken, moet je genoeg kansen krijgen. Begin maar eens te leren als je met drie kinderen een slaapkamer moet delen. Het is allemaal niet zo vanzelfsprekend als het lijkt.”

“Met mijn deelname aan de Ironman wil ik niet alleen mezelf uitdagen, ik wil ook een verschil maken in de samenleving”, zegt Ugi. “Daarom organiseer ik een actie om geld in te zamelen. De opbrengst wil ik schenken aan een organisatie die zich inzet om kansarme jongeren te steunen. Welke organisatie dat zal zijn, weet ik nog niet. Ik ga mijn deelname ook integreren in de lessen op school. Het gaat immers allemaal om het omvormen en ­gebruiken van energie, elementen die ook in onze lessen voorkomen. Nog meer hoop ik een voorbeeld te zijn, dat het leerlingen helpt om obstakels te overwinnen.”

© rr

Professionele begeleiding

Ugi is intussen al een hele tijd aan het trainen voor de loodzware wedstrijd. “Het begon allemaal in de coronaperiode”, vertelt hij. “Het enige dat we toen konden doen, was wandelen of buiten sporten. Ik ben dan maar gaan ­lopen. Zo heb ik mijn conditie kunnen opbouwen. Al is dat toch niet genoeg om deel te nemen aan de Ironman. Daarom heb ik nu professionele begeleiders onder de arm genomen en word ik in elke discipline bijgestaan. Ik hoop op 6 augustus helemaal klaar te zijn voor mijn deelname.”

Wie Ugi wil steunen in zijn actie voor het goede doel, kan contact opnemen via zijn Facebookprofiel Ugi Tunckurt