Bijltjesdag in de Giro: schaduwfavoriet Aleksander Vlasov stapt af, negen renners haalden startpodium niet

Het is schijnbaar bijltjesdag in de Giro. Negen renners - waaronder Remco Evenepoel - haalden vanochtend het startpodium van de tiende etappe niet. En intussen heeft ook de Rus Aleksander Vlasov er de brui aan gegeven.

Etappe tien van Scandiano naar Viareggio blijft niet zonder gevolgen. De Rus Aleksander Vlasov begon aan de etappe als zesde in het algemeen klassement op 1’03” van Geraint Thomas. De renner van BORA hansgrohe verzeilde vanaf de eerste meters in de problemen en zette nog voor halfweg de etappe een punt achter zijn Giro-deelname. Vlasov behoorde tot de outsiders in de strijd om de eindzege. Ook Simone Petilli van Intermarché - Circus - Wanty besloot onderweg de stekker uit het stopcontact te halen.

Het negental dat het startpodium niet haalde, oogde evenzeer indrukwekkend. Naast Remco Evenepoel besloten ook Rigoberto Uran (EF Education - Easy Post), Domenico Pozzovivo (Israël-Premier Tech), Mads Würtz Schmidt (Israël-Premier Tech), Callum Scotson (Jayco-AlUla) en Sven Erik Bystrom (Intermarché-Circus-Wanty) niet te starten als gevolg van een positieve coronaplas. Rein Taaramae (Intermarché-Circus-Wanty) en Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck) besloten evenmin te starten als gevolg van ziekte. Stefan Kung (Groupama - FdJ) tenslotte ging evenmin van start maar zijn opgave was ingecalculeerd.

Inmiddels verlieten al 23 (van de 176) renners de Ronde van Italië.