Jacques Vermeire over stopzetten van ‘De Vermeires’: “Hoe ze Julie hebben aangepakt, dat breekt mijn vaderhart”

“Ik heb even genoeg van alle negativiteit”, aldus Vermeire. “Da’s de reden waarom er van ‘De Vermeires’ geen tweede seizoen komt. Ik heb er zelf de stekker uitgetrokken, op een vriendelijke manier.

Waarom heb ik die docusoap gedaan? Twee redenen: voor de carrière van mijn kinderen, en omdat ‘t plezant zou zijn. Maar is het plezant geworden? Nee, niet voor mij en niet voor mijn kinderen. Vijf maanden aan een stuk heb ik zware kritiek over mij heen gekregen, vollen bak, en dat begon al op voorhand. En dan de manier waarop Julie werd aangepakt... Dat breekt mijn vaderhart. Dus waarom zouden we het nog doen? Julie komt wel op haar pootjes terecht, er is niets gebeurd.’’