Als ogen konden schieten, was het raak: Novak Djokovic is not amused na staalharde smash op zijn lichaam

De Serviër was in de vierde ronde met 6-3 en 6-4 te sterk voor de Brit Cameron Norrie (ATP 13). Die laatste zorgde wel even voor een boze Djokovic na een smash...

In zijn jacht op een zevende titel in Rome moet Djokovic in de kwartfinales voorbij de Deen Holger Rune (ATP 7) of de Australische qualifier Alexei Popyrin (ATP 77). Zelfs als Djokovic er deze week in slaagt zijn titel op het Italiaanse gravel te verlengen, dan nog speelt hij zijn eerste plaats op de wereldranglijst kwijt. Carlos Alcaraz lost hem volgende week opnieuw af.

De twintigjarige Spanjaard verloor maandag weliswaar verrassend in de zestiende finales van de Hongaarse qualifier Fabian Marozsan (ATP 135) maar had geen punten te verdedigen in de Italiaanse hoofdstad. Vandaag bedraagt het verschil tussen beide spelers amper vijf punten.

Kyrgios mist ook Roland Garros

Nick Kyrgios heeft zich dinsdag afgemeld voor Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar dat volgende week begint. De Australiër sukkelt nog met de naweeën van de knieoperatie die hij in januari onderging, zo melden verschillende media.

De 28-jarige Kyrgios kwam dit seizoen nog niet in actie. Begin dit jaar zegde hij op het laatste moment af voor de Australian Open wegens kniepijn, waarna een operatie volgde. Het is afwachten wanneer het nummer 26 van de wereld zijn comeback zal maken.

Kyrgios speelde vorig jaar de finale op Wimbledon, die hij verloor van de Serviër Novak Djokovic. Het was voor het Australische enfant terrible zijn eerste finale op een grandslam. Daarna haalde hij ook de kwartfinales van de US Open.

Op Roland Garros dateert zijn laatste optreden van 2017. Daarna was hij er om verschillende redenen niet bij op het Franse graveltoernooi.

Raonic keert na twee jaar terug in competitie

Milos Raonic doet volgende maand mee aan het grastoernooi van Rosmalen (673.630 euro). Dat liet de Nederlandse organisatie dinsdag weten bij de presentatie van de deelnemerslijst. Voor de Canadees wordt het zijn eerste competitie sinds hij eind juli 2021 werd uitgeschakeld in de eerste ronde van het toernooi in het Amerikaanse Atlanta. Hij stond toen 22e.

De finalist van Wimbledon in 2016 had lange tijd last van een hamstringblessure en maakt nu gebruik van zijn beschermde ranking om mee te doen aan het toernooi.

Naast de voormalige nummer drie van de wereld doen ook de Nederlandse titelverdediger Tim van Rijthoven (ATP 154), de Rus Daniil Medvedev (ATP 3), de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 10), de Kroaat Borna Coric (ATP 16) en de Australiër Alex de Minaur (ATP 18) mee aan het toernooi in ‘s-Hertogenbosch.

Aan het toernooi, dat van 12 tot 18 juni plaatsvindt, nemen geen Belgen deel.