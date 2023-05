Supporters maakten het bont, maar FC Groningen greep bewust niet in: “Had traumatisch geweest voor kinderen”

“De keuze om in dit geval niet in te grijpen op het vak op de tribune waar de onrust vandaan kwam, heeft te maken met veiligheidsafwegingen die gemaakt moeten worden”, aldus de nummer 17 van de Eredivisie in een verklaring op de website. “De kans op escalatie bij ingrijpen was enorm groot, met als gevolg een mogelijk massale vechtpartij. Waarbij de inschatting was dat hierbij in dat geval zeker gewonden zouden vallen en de beelden en herinneringen, zeker voor kinderen, traumatischer zouden zijn geweest dan nu het geval was. Er zijn geen supporters gewond geraakt en in dit geval is in samenspraak met de ketenpartners de bewuste keuze gemaakt om uiteindelijk op een veilige en georganiseerde wijze het publiek het stadion te laten verlaten.”

Verschrikkelijke middag

FC Groningen kijkt terug op een “verschrikkelijke middag” in Euroborg. “Vooral de beelden van de huilende kinderen hebben diepe indruk gemaakt. Een voetbalwedstrijd bezoeken in het stadion moet gewoon leuk zijn”, aldus algemeen directeur Wouter Gudde. “In onze ogen hebben wij er aan de voorkant samen met onze ketenpartners (burgemeester en politie) zoveel mogelijk aan gedaan om incidenten zoals gistermiddag te voorkomen. We moeten constateren dat de problemen zo groot zijn, dat wij deze niet alleen kunnen oplossen. We hebben te maken met het willens en wetens ondermijnen van regels en gezag. Het doelbewust beschadigen van de club. We hebben bij het oplossen van de problematiek ieders hulp hard bij nodig.”

De club uit het noorden heeft maandag naar eigen zeggen tal van vragen gekregen over de gebeurtenissen. Die hadden onder meer betrekking op de voorzorgsmaatregelen. “Het spannen van netten bijvoorbeeld, is met de huidige logistiek van het stadion niet eenvoudig te realiseren. De weg naar het veld is een vluchtroute bij calamiteiten. Die vluchtroute kan en mag om veiligheidsredenen niet worden versperd. Het fouilleren bij de ingangen gebeurt volgens de in de verleende vergunning gestelde richtlijnen”, zo verwierp de club de kritiek.

FC Groningen zegt nog na te denken over een tegemoetkoming richting supporters en sponsors. Het duel wordt dinsdagmiddag uitgespeeld in een leeg stadion.

© EPA-EFE

