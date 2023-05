Een basketbaldrama van de hoogste plank: Amerikaan krijgt lawine aan vrije worpen, maar maakt er… géén enkele

In de Litouwse basketbalcompetitie moest leider Zalgiris maandagavond op bezoek bij BC Nevėžis. De nummer acht uit de stand was dicht bij een stunt, maar verloor uiteindelijk met 86-92. De grote vraag: wat als Deshawn Freeman een paar van zijn dertien vrije worpen had gemaakt? De Amerikaan scoorde 16 punten, maar ging 0 op 13 van de vrijeworplijn. Een nachtmerrie vanjewelste.