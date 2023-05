Hawaïaanse visser beleeft de schrik van zijn leven wanneer zijn kajak wordt aangevallen door een haai

De Hawaïaanse visser Scott Haraguchi heeft recent de schrik van zijn leven beleefd toen zijn kajak plots werd aangevallen door een grote tijgerhaai. Nadat de visser bekomen was van de schok ging hij gewoon door met vissen. De man legde het angstwekkende moment vast met zijn GoPro-camera.

Het opvallende voorval deed zich voor op zo’n anderhalve kilometer voor de kust van het Hawaïaanse eiland Oahu. “Ik hoorde een suizend geluid dat klonk als een boot zonder motor die op me af kwam. Toen ik in het water keek dacht ik een schildpad te zien, maar toen het dier uit het water kwam en mijn boot aanviel wist ik meteen dat het een tijgerhaai was”, zo getuigt Scott Haraguchi aan lokale zender KITV.

De visser vermoedt dat de tijgerhaai zijn gele kajak aanzag voor een gewonde zeehond. De haai liet bijtsporen na op de kajak, maar het vaartuig bleef voort ongeschonden en nadat Haraguchi bekomen was van de schok ging hij gewoon door met vissen. “Ik realiseer me dat het leven kort is, maak er het beste van, wees aardig voor alles en iedereen,” zei Haraguchi filosofisch, na het incident.

Hoewel films als Jaws een heel schrikwekkend beeld ophangen van de roofdieren, zijn haaienaanvallen op mensen zeer zeldzaam. Sinds begin dit jaar werden in Hawaï vier haaienaanvallen geregistreerd, waaronder twee van tijgerhaaien.