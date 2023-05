Superflitspalen in Brussel zijn “vier- tot vijftal weken” buiten werking

Het is niet omdat deze verplaatsbare flitstoestellen, die met een infraroodlaser werken, buiten werking zijn, dat “snelheidsduivels vrij spel krijgen”, zegt Brussel Mobiliteit. De Brusselse overheid, die de Lidars huurt van privébedrijf Securoad, zit momenteel tussen twee overheidsopdrachten in. De toestellen zijn dus niet kapot, maar kunnen even niet door het gewest in werking gesteld worden.

“De aanbesteding voor een nieuwe overheidsopdracht loopt”, aldus Steven Fierens van Brussel Mobiliteit. Over een vier- à vijftal weken zouden de superflitspalen opnieuw in werking treden. “Maar een exacte datum kan ik er niet opplakken”, zegt Fierens. De nieuwe overheidsopdracht omvat dezelfde zeven Lidars als in de voorgaande overheidsopdracht.

“Maar er wordt nog steeds gecontroleerd, de andere - normale - flitspalen zijn nog steeds in werking, en ook de trajectcontroles zijn een goed wapen tegen snelheidsovertreders”, klinkt het nog.