Italianen schieten op Remco Evenepoel na corona-exit in de Giro: “Uitvluchten! De iconische roze trui verdient meer respect”

Dinsdag werd bekend dat na Evenepoel en zes anderen, waaronder Filippo Ganna, ook Sven Erik Bystrøm (Intermarché-Circus-Wanty), Callum Scotson (Team Jayco AlUla) en Israel - Premier Tech duo Domenico Pozzovivo en Mads Würtz de Giro hebben verlaten door corona.

Het virus slaat dus hard toe in de Ronde van Italië, maar het vertrek van de wereldkampioen is er bij sommigen blijkbaar in het verkeerde keelgat geschoten. “Evenepoel, Covid en het respect voor de Giro”, titelt La Gazzetta dello Sport - een van de hoofdsponsors - een artikel van vooraanstaand redacteur Pier Bergonzi.

“Gezondheid voorop, maar het virus mag geen paraplu zijn om jezelf in te dekken. Remco Evenepoel koos ervoor om de wedstrijd te staken omdat hij besefte dat hij niet meer in de mentale en vooral fysieke conditie was om te winnen”, klinkt het bizar hard in de inleiding.

© La Gazzetta dello Sport

De roze sportkrant vraagt zich vervolgens eerst af waarom de “donderwolk van corona” enkel boven de koers hangt. “Dat de Giro zijn roze trui verliest aan corona is moeilijk uit te leggen. Maar hoe? In een tijd waarin corona gedegradeerd is tot een simpele griep, is wielrennen de enige sport die er nog naar op zoek is. Geen enkele voetbalmatch wordt meer gestopt, nul gevallen in het tennis, geen spoor meer in volleybalfinales, in de play-offs van het basketbal play-offs... De Giro heroverweegt nu zelfs een nieuw coronaprotocol, met maskers waarvan we dachten dat ze verleden tijd waren.”

“De waarheid is dat geen enkele internationale of nationale reglementering dit nog oplegt en dat de opgaves van onder anderen Filippo Ganna en Remco Evenepoel bewuste keuzes waren van hun respectievelijke teams. Geen beslissing van de organisatoren of wielerinstellingen. Vandaar dat het afscheid van Evenepoel, de Belgische kampioen die zondag de tijdrit van Cesena won met meer dan 50 gemiddeld per uur zo plotseling was. Nu, alles wat om gezondheid draait verdient het grootste respect en we willen niet achter controverse aanlopen of speculeren. Als een renner ziek is en de wedstrijd niet kan voortzetten, kan hij niet anders”, aldus de Gazzetta.

© AP

Respect voor het roze

Maar… “Corona is niet langer een paraplu om je onder te verstoppen. Remco Evenepoel koos ervoor om de Giro te verlaten omdat hij besefte dat hij niet meer in mentale en vooral fysieke conditie was (in dit geval door een griepaanval) om de Giro te winnen. En de Vlaming heeft een persoonlijkheid zo groot als zijn talent. Laten we zeggen dat hij het moeilijk zou hebben gehad om een ​​nederlaag te accepteren en de wedstrijd blijkbaar liever in de roze trui verliet. Maar als de wereldkampioen en zijn fysieke problemen respect verdienen, dan vinden wij dat de Giro en de roze trui, een van de meest iconische symbolen van de wielersport, ook meer respect verdienen.”

Uiteraard legde de Italiaanse krant ook haarfijn uit waarom. “Remco is de wereldkampioen en was de ster van onze koers. Hij draagt ​​een grote verantwoordelijkheid op zijn schouders. In zijn plaats zouden we zondagavond in ieder geval de organisatoren op de hoogte hebben gebracht, wat hij noch zijn team hebben gedaan. We zouden de rustdag hebben besteed aan het proberen op krachten te komen en we zouden vandaag geprobeerd hebben om te starten in de etappe die de Giro naar Viareggio brengt. Een groot kampioen bouwt zijn legende ook op door hoe hij moeilijke momenten het hoofd biedt. Ook Giuseppe Saronni zegt dat de koers verlaten een gebrek aan respect is. En Francesco Moser wijst erop dat Remco in de tijdrit van Cesena minder snel was gegaan dan hij had verwacht en dat hij opgaf voor de echte strijd kon beginnen. De geschiedenis van het wielrennen zit vol met verlies van kampioenen door fysieke problemen. Bernard Hinault - gekweld door kniepijn - verliet de Tour van 1980 toen hij het geel droeg en Marco Pantani stapte uit de Tour van 2000 door darmproblemen. Ze kapten ermee omdat ze zich niet goed voelden. Vandaag geven we de opgaves (zoals die van Evenepoel, red.) een andere naam: uitvluchten!”

Martin Hvastija, directeur van de Sloveense wielerbond, liet zich eerder in een Sloveense podcast verleiden tot enkele stevige uitspraken. De Sloveen liet verstaan heel wat vraagtekens te zetten achter de plotse opgave van onze landgenoot. “Tot ze me het bewijs tonen, weet ik niet of ik dit allemaal moet geloven”, aldus Hvastija.