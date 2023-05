Decathlon lanceert abonnement voor ontlenen van materiaal

De winkels van sportketen Decathlon bieden al een tijdje de mogelijkheid om bijvoorbeeld skimateriaal te huren in plaats van te kopen. Nu komt de Franse keten ook met een maandelijkse abonnementsformule zoals bij een online streamingdienst of een bibliotheek.

Voorlopig loopt het initiatief om sportmateriaal en -kledij te huren tegen een vast maandelijks bedrag enkel in de winkels in Antwerpen en Luik. “Als abonnee krijg je via drie verschillende formules toegang tot producten in alle sporten”, klinkt het bij de keten. Voorlopig zijn er 150 abonnementen beschikbaar, later zal de capaciteit verhogen.

Het verhuren van materiaal past in de trend van de circulaire economie, die ook bij andere bedrijven steeds belangrijker wordt. “Met We Play Circular richten we ons vooral op gezinnen die nieuwe sporten willen ontdekken”, zegt manager Nathan Goddefroy. “Zo kunnen mensen op een verantwoorde manier over producten beschikken wanneer ze die nodig hebben.”