Martha Stewart (81) oudste model ooit op cover van ‘Sports Illustrated’: “Ik kon er maar beter goed uitzien”

“Toen ik te horen kreeg dat ik op de cover zou staan, dacht ik gewoon ‘Oh, leuk’”, vertelt Stewart. “Ik ben de oudste persoon ooit, maar ik denk niet zo vaak na over mijn leeftijd. Maar ik bedacht me wel dat het historisch is, en dat ik er maar beter goed zou uitzien. Mijn motto is altijd geweest: ‘Als je stopt met evolueren, stopt alles. Dus ik dacht: waarom zou ik niet springen op deze zeldzame opportuniteit? Ik hoop dat deze cover andere mensen inspireert om zichzelf uit te dagen om nieuwe dingen te proberen, hoe oud ze ook zijn.” Stewart is goed bevriend met rapper Snoop Dogg. “Wat hij ervan zal vinden? (lacht) Snoop gaat het gewoon fantastisch vinden.”

Stewart is één van de vier covermodellen dit jaar, voor een editie die “krachtige vrouwen die leven in een wereld waarin ze geen beperkingen voelen” wil vieren. De andere covermodellen zijn actrice Megan Fox, model Brooks Nader, en muzikante Kim Petras.

Die laatste is de tweede transvrouw ooit op de cover van de badpakkenspecial van Sports Illustrated. “Het maakt niet uit wat je geslacht of geaardheid is, het gaat er enkel om wat je maakt van je leven”, aldus Petras. “Het is het innerlijke wat telt.”