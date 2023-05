Nederlandse nationale bank verhuist in grootste geheim zo’n 15 miljard euro aan goud en geld

14.166 goudstaven van ongeveer 12,5 kilo per stuk, 1.006 bakken en kisten met gouden munten, en een hoop bankbiljetten werden de afgelopen weken verhuisd vanuit een opslagplaats in een voormalige gelddrukkerij. Daarvoor werden vier grote gepantserde vrachtwagens gebruikt. De Koninklijke Marechaussee stond in voor de beveiliging, en was, samen met politie en defensie, al maanden bezig om de geheime operatie tot in de puntjes voor te bereiden.

Bestemming van al die bling: de goudkluis in het nieuw gebouwde DNB Cashcentrum op het defensieterrein Camp New Amsterdam in Zeist. Daar zullen bankbiljetten in de toekomst ook worden gecontroleerd, gesorteerd en aan waardetransporten worden overgedragen.

In het DCC ligt nu 31 procent van de totale goudvoorraad van DNB. Nog eens 31 procent bevindt zich in de kluizen van de Federal Reserve Bank in New York, de overige 38 procent van de goudvoorraad ligt in Londen en Ottawa.

Het goud en de bankbiljetten werden door verbouwingen in het DNB-hoofdkantoor aan het Frederiksplein in Amsterdam in 2020 al naar de tijdelijke opslag in Haarlem verplaatst. Door de verhuizing van het goud naar Zeist, is voor het DNB-hoofdkantoor nu veel minder strenge beveiliging nodig. Het gebouw kan daardoor na de renovatiewerken, vanaf eind 2024, opengesteld worden voor het publiek.