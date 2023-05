GEMEENTERAAD. Kan het elektriciteitsnet in Herstappe al die zonnepanelen nog aan?

Herstappe

Ruimtepact 2040: Met het nieuwe Beleidsplan Ruimte voor Limburg toont de provincie haar ambitie voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Limburg richting 2040. “De provincie wil de troeven van Limburg versterken en uitspelen. Maar ze kijken niet over de gemeentegrenzen heen. In Herstappe hebben we niet veel om te veranderen. Er is geen industriezone dus die kan niet uitgebreid worden”, zegt burgemeester Marlutje.

Landschapspark Hart van Haspengouw: De gemeenteraad keurde unaniem de deelname aan dit project af. “Ze willen hiermee toeristen lokken ook buiten de bloesemperiode, maar we hebben niets om in the picture te zetten. Willen onze inwoners nog meer toeristen? Hier zijn enkel akkers en een kerk die niet wordt gebruikt. We zijn niet tegen de natuur, maar het wordt wat veel in combinatie met de landbouw”, wist de burgemeester. “De toeristen zijn wel de klanten van onze B&B”, wierp oppositielid Claudy Prosmans op.

Zwaarder stroomnet nodig: Inwoner Leon Lowette vreest dat de capaciteit van het stroomnet onvoldoende is om alle zonnepanelen te laten functioneren: “Onze omvormer valt regelmatig uit. Misschien kunnen jullie een bericht naar alle inwoners sturen om dit te controleren, want er zijn de laatste tijd heel wat zonnepanelen bijgeplaatst. Kan het net dit nog aan?” Voorzitter Yoeri Jorissen stelde hem gerust: “We zullen een brief rondsturen. Fluvius gaat alle leidingen in de gemeente vernieuwen, maar dat is wel pas binnen vijf jaar”.