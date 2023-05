“Meer dan 400 doden na doortocht van cycloon Mocha in Myanmar”

In Myanmar heeft Mocha, een cycloon van categorie 5, al meer dan 400 doden geëist, zo meldt de schaduwregering. Ook in Myanmarese media wordt melding gemaakt van 400 doden, maar officieel staat de teller op 29.

Een ooggetuige in de bijzonder zwaar getroffen deelstaat Rakhine, aan de westkust, vertelde aan het Duitse persbureau DPA dat minstens dertig mensen zijn omgekomen. In verschillende vluchtelingenkampen in de regio worden echter nog zowat honderd mensen vermist.

De tropische cycloon kwam zondag aan land in Myanmar en buurland Bangladesh en zorgde op sommige plaatsen voor windsnelheden tot 250 kilometer per uur. Het was de hevigste cycloon in de regio in meer dan tien jaar.

In het zwaar getroffen gebied wonen zowat 100.000 mensen, velen in ontheemdenkampen, anderen in dorpen die toebehoren aan de Rohingya-moslimminderheid in het verder overwegend boedhistische Myanmar. Na de militaire staatsgreep in het land, nu ruim twee jaar geleden, leven veel inwoners als ontheemden in hun eigen land vanwege het aanhoudende geweld.

Oxfam had eerder gezegd dat de storm een “enorme impact” heeft op het leven van de binnenlandse ontheemden. “Wij roepen de internationale gemeenschap op om de nodige middelen ter beschikking te stellen zodat zij een waardig leven kunnen leiden”, klonk het.