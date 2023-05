Thomas De Gendt vat de toeslaande coronabom in de Giro perfect samen in één gevatte tweet

Maandagavond had Intermarché-Circus-Wanty aangekondigd dat Bystrøm ondanks een positieve coronatest zou verder rijden in de Giro omdat hij geen symptomen vertoonde. Maar een dag later blijkt hij nu toch de handdoek te gooien omdat de Noor maandagnacht symptomen begon te ontwikkelen. Het team houdt hem daarom “uit voorzorg en met het oog op zijn gezondheid” aan de kant.

De Belgische wielerploeg moet ook verder zonder de Estse veteraan Rein Taaramäe. Die testte niet positief maar “hij had te belangrijke symptomen om deze Ronde van Italië te vervolgen”, klinkt het.

De Australiër Callum Scotson zal evenmin nog een startnummer opspelden. De 26-jarige renner legde eveneens een positieve coronatest af, zo bevestigde zijn ploeg Jayco AlUla. Het forfait van dit trio komt bovenop dat van twee renners van Israel - Premier Tech die dinsdag eveneens afhaakten vanwege corona, de Italiaan Domenico Pozzovivo en de Deen Mads Würtz.

Dat brengt het totaal aantal opgevers door corona na de eerste rustdag op zeven. Rozetruidrager Remco Evenepoel (Soudal - Quick.Step) en de Colombiaan Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost) keerden inmiddels ook huiswaarts.

Redenen genoeg voor Thomas De Gendt om nog eens gevat te tweeten. “Aan het tempo waarmee renners de Giro verlaten, had ik nog wel eens het podium kunnen halen”, aldus de renner van Lotto Dstny, die ooit derde werd in de Ronde van Italië.

“De laatste dagen zijn vrij hectisch verlopen”, gaf Soudal Quick-Step ploegleider Klaas Lodewyck mee voor de start dinsdag. “Het is natuurlijk niet leuk om Remco op zo’n manier te verliezen. Maar er is al veel over gezegd en geschreven, het is aan ons om het hoofdstuk af te sluiten en de andere jongens te motiveren voor het verdere verloop. Zij hebben nu de kans om een succes te behalen. Iedereen die goed is, gaan we proberen mee te sturen in eender welke rit. De persoonlijke ambities kunnen nu nagejaagd worden.”

“De mondmaskermaatregel: dat is vijgen na Pasen. Maar goed, ik denk dat iedereen wel het gezond verstand had voordien, zonder iets te moeten horen van de organisatie. We gaan er geen energie meer aan verspillen en ons focussen op het sportieve. Het is vandaag een verraderlijke etappe. Veel ploegen die in een ontsnapping willen zitten, dus heel moeilijke start.”