Lucio Aquino (61) verzet zich “met hand en tand” tegen overlevering in onderzoek naar Calabrese maffia

De raadkamer buigt zich vandaag over de Europese Aanhoudinsgsbevelen (EAB) van zeven verdachten in een groot Italiaans onderzoek naar de grootschalige smokkel van drugs, gelinkt aan de maffiaclan ‘ndrangheta. De behandeling van de meeste mandaten werd meteen naar een andere datum verschoven nadat de advocaten om uitstel hadden gevraagd. Dat was onder meer het geval voor de broers Marcello (56) en Giuseppe N. (49) en de broers Sebastiano (53) en Francesco S. (56). Zij zijn van Genk of hebben familiebanden in het Genkse. De zaak is verschoven naar 2 juni.

“Onze cliënt heeft niets te maken met de ‘ndrangheta. Hij is zelfs al twintig jaar niet meer in Italië geweest” Advocaten Jan Keulen en Hugo Vandenberghe

De advocaten van Lucio Aquino (61) uit Maasmechelen en zijn neefje Donato O. (35) hebben wel gepleit. Hoewel ze de beslissing van de raadkamer nog niet kennen, zeggen de advocaten van Aquino nu al dat ze alle rechtsmiddelen zullen aanwenden om een mogelijke overlevering aan Italië te voorkomen. “We zullen ons met hand en tand juridisch verzetten”, reageren Jan Keulen en Hugo Vandenberghe, raadsmannen van Lucio Aquino (61) uit Maasmechelen. “Onze cliënt heeft niets te maken met de ‘ndrangheta. Hij is zelfs al twintig jaar niet meer in Italië geweest. Wat betreft het EAB zijn er in België weigeringsgronden mogelijk. We kijken in onze verdediging naar het Belgisch en internationaal recht.”

Meesters Jan Keulen en Hugo Vandenberghe bij het verlaten van de rechtbank in Tongeren. — © BELGA

“Grootste onderzoek naar Calabrese maffia ooit”

“Het grootste onderzoek naar de Calabrese maffia ooit.” Zo omschrijven het federaal parket en de federale gerechtelijke politie (fgp) de actie van woensdagochtend 4 mei in acht Europese landen. Ruim 5.000 politiemensen werden ingezet voor zo’n 150 huiszoekingen in België, Duitsland, Italië, Frankrijk, Portugal, Spanje, Roemenië en Slovenië. Ze arresteerden 147 vermeende leden van de ‘Ndrangheta, een van de grootste criminele organisaties ter wereld. De betrokkenen worden verdacht van witwaspraktijken, belastingontduiking, drugssmokkel en fraude. Ze zouden cocaïne vanuit Latijns-Amerika hebben ingevoerd en daarbij samengewerkt hebben met Colombianen, Brazilianen en Albanezen. Het lijkt erop dat de verschillende landen tal van onderzoeken hebben gebundeld om tot deze grootscheepse operatie over te gaan.

Bakermat van de ’Ndrangheta is het Italiaanse stadje San Luca. Vanuit de Calabrese bergen groeide de organisatie de voorbije jaren uit tot een van de drie belangrijkste maffiafamilies in Italië, naast de Camorra in Napels en Cosa Nostra uit Sicilië, die ze inmiddels zijn voorbijgestoken.

België

In ons land namen 150 politiemensen deel aan 25 huiszoekingen. Er werden dertien arrestaties verricht. Bij de operatie zijn wapens en munitie, luxewagens, tienduizenden euro’s cash, juwelen en andere dure artikelen in beslag genomen. Het zwaartepunt lag in Limburg, waar de basis van de internationale actie van woensdag al jaren geleden gelegd werd.

De Italiaanse families Strangio-Nirta kwamen daarbij in het vizier. De ene runt een populaire pizzazaak, anderen zaten al vijftien maanden in de cel op verdenking van grootschalige drugshandel. Ze dragen alleen een gerechtelijk verleden met zich mee en worden nu door het Italiaanse gerecht en politie gezien als belangrijke pionnen in het wereldwijde netwerk van ‘ndrangheta, die tevens rechtstreeks in contact staan met het maffiose hoofdkwartier in San Luca.

Lucio is geen lid van de ‘Ndrangheta, maar zou in onderaanneming voor hen de drugshandel logistiek ondersteund hebben en rechtstreeks aan de Strangio’s gerapporteerd hebben.

