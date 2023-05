Britse zoekt naar krabben op strand, maar treft een veel zeldzamer beestje aan

Vicky Barlow zoekt wel vaker in waterplassen naar opvallende zeedieren. Maar zo kleurrijk en uniek als waar ze op 6 mei op stootte op een strand in Falmouth, in het zuidwesten van Engeland, was haar vondst nog nooit. De Britse vond een regenboogzeeslak, een diertje dat bijna uitsluitend in Zuid-Europa voorkomt.

Vicky Barlow hoopte een spinkrab te vinden toen ze onlangs enkele stenen omdraaide op een strand in Falmouth, in het graafschap Cornwall. Maar wat ze aantrof was vele malen zeldzamer: een regenboogzeeslak. Ze haalde meteen haar fototoestel boven en legde de rozige zeeslak met haartjes in alle kleuren van de regenboog op het lijfje vast op beeld.

“Als je zoveel in poelen snuffelt als ik de laatste tijd doe, begin je een oog te krijgen voor welke rotsen iets interessants verbergen. De laatste steen die ik opraapte was er precies zo een”, vertelt de grafisch ontwerpster. “Het was een vrij grote, zware rots, bedekt met verschillende zeewieren, en toen ik hem optilde, viel mijn oog op iets buitengewoon helders en ongewoons.” Ze herkende het diertje meteen. “Het prachtige dier ontrolde zich en openbaarde zich in volledige Technicolor,” zegt ze.

© Vicky Barlow

De regenboogzeeslak zou in Groot-Brittannië voor het eerst zijn aangetroffen in 2022 voor de kust van de Scilly eilanden, voor de kust van Cornwall. Duikers en snorkelaars troffen het opvallende diertje sindsdien nog een paar keer aan langs de kustlijn in het zuidwesten van Engeland, maar het is vermoedelijk de eerste keer dat iemand een regenboogzeeslak vindt in een poel op het Britse strand.

De Babakina anadoni, een lid van de naaktslakkenfamilie, komt wel vaker voor in Spanje, Portugal en Frankrijk, maar dat het nu plots ook opduikt aan de Engelse kust, is vermoedelijk een gevolg van de klimaatopwarming. “Het is een warmwatersoort en het lijkt er op dat het diertje zich tegenwoordig ook goed voelt in onze wateren, zegt Ben Holt van The Rock Pool Project, die excursies op het strand organiseert. Hij ziet de afgelopen vijf jaar het leven in het water “enorm veranderen”.