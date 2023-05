Louis Vervaeke gaat Remco Evenepoel “missen”, wereldkampioen steekt ploegmakker hart onder de riem

“De Wolfpack zal tonen waarom het de Wolfpack is! Week twee komt eraan, volle gas!”, aldus nog Vervaeke, die momenteel 39ste in het algemene klassement.

Evenepoel zag het bericht passeren en deelde het op zijn eigen Instagram Story. “Misschien wel mijn beste vriend? Zeker mijn beste vriend. Ga voor resultaten, broer. Push it.”

“De laatste dagen zijn vrij hectisch verlopen”, gaf ploegleider Klaas Lodewyck toe. “Het is natuurlijk niet leuk om Remco op zo’n manier te verliezen. Maar er is al veel over gezegd en geschreven, het is aan ons om het hoofdstuk af te sluiten en de andere jongens te motiveren voor het verdere verloop. Zij hebben nu de kans om een succes te behalen. Iedereen die goed is, gaan we proberen mee te sturen in eender welke rit. De persoonlijke ambities kunnen nu nagejaagd worden.”

“De mondmaskermaatregel: dat is vijgen na Pasen. Maar goed, ik denk dat iedereen wel het gezond verstand had voordien, zonder iets te moeten horen van de organisatie. We gaan er geen energie meer aan verspillen en ons focussen op het sportieve. Het is vandaag een verraderlijke etappe. Veel ploegen die in een ontsnapping willen zitten, dus heel moeilijke start.”