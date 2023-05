Advocaat van gezin dat schadevergoeding krijgt van 3M: “Tijd dat grote industrie kan doen wat ze wil, is voorbij”

Advocaat Geert Lenssens, die het gezin uit Zwijndrecht bijstond in hun rechtszaak tegen chemiebedrijf 3M, noemt het vonnis van de vrederechter een ‘mijlpaal’. “De tijd is voorbij dat de grote industrie kan doen wat ze wil, ook al heeft ze een vergunning. Ze moet haar verantwoordelijkheid opnemen”, zegt hij.

De vrederechter van het vijfde kanton in Antwerpen besliste maandag dat 3M een provisionele schadevergoeding van 2.000 euro moet betalen aan zijn cliënten, op basis van ‘overmatige burenhinder’. Het gezin met twee kinderen woont op ongeveer een kilometer van de fabriek in Zwijndrecht en in hun bloed werden abnormaal hoge hoeveelheden PFAS gedetecteerd. Ook in hun moestuin werd PFAS aangetroffen.

“De omvang van de schade is momenteel moeilijk te voorspellen. Daarom hebben we het gevraagde voorschot met opzet laag gehouden. We zullen zien welke hinder de sanering met zich meebrengt en wat het resultaat is van bijkomend medisch onderzoek. Voor mijn cliënten was het nu vooral belangrijk dat ze gehoord werden en dat 3M verantwoordelijk werd gehouden, want het is toch een groot Amerikaans bedrijf waar je het als kleine burger tegen moet opnemen”, zegt meester Lenssens.

Het vonnis kan niet alleen een belangrijk precedent vormen voor andere omwonenden van 3M die ook naar de rechter willen stappen, maar ook voor andere burgers die in de buurt van zware industrie wonen. “3M schermde met het feit dat het een vergunning heeft, maar dat heeft de rechter van tafel geveegd. Een vergunning sluit namelijk niet uit dat er sprake kan zijn van bovenmatige burenhinder. De tijd is voorbij dat de grote industrie kan doen wat ze wil.”