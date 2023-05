Favorieten op een zakdoek en wie is de baas bij Ineos? Vier redenen waarom de Giro ook zonder Remco Evenepoel de moeite is

Remco Evenepoel is naar huis, maar de Giro is nog niet voorbij. Vijf redenen waarom de Ronde van Italië ook zonder de Belgische wereldkampioen nog de moeite is.

Strijd tussen klassementsrenners is razendspannend

Geraint Thomas leidt momenteel het algemene klassement. Hij heeft twee seconden voorsprong op favoriet Primoz Roglic. Zijn ploegmaat Tao Geoghegan Hart volgt op slechts vijf seconden. Joao Almeida heeft een kleine achterstand van 22 seconden, net als Andreas Leknessund. Alles ligt op een zakdoek dus en de toppers lijken aan elkaar gewaagd. Zaterdag was Thomas samen met cokopman Geoghegan Hart als enige in staat om Roglic te volgen op het steile muurtje in de finale. Het belooft dus nog een spannende strijd te worden om de eindzege.

Ook de rest van de top tien staat nog niet zo heel ver achter roze trui Thomas. Aleksandr Vlasov (+1:03), Damiano Caruso (+1:28), Lennard Kämna (+1:52) en Pavel Sivakov (+2:15) zullen wel moeten aanvallen als ze willen opschuiven in het klassement.

© EPA-EFE

Duel in een duel

Ineos heeft momenteel de sterkste ploeg in deze Giro. Met vijf renners eindigden ze zondag bij de eerste zeventien in de tijdrit. Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart legden beslag op plek twee en drie, op amper één en twee seconden van Evenepoel.

Het is dan ook Thomas die dinsdag in de roze trui start, maar ook zijn ploegmaat en ex-Girowinnaar Tao Geoghegan Hart aast op de leiderstrui in deze Giro. Thomas gaf al aan dat ze op dit moment nog steeds allebei kopman zijn binnen Ineos. “Maar als straks blijkt dat hij een grotere winstkans heeft, dan wil ik hem graag helpen. Omgekeerd geldt hetzelfde, denk ik.” Het verleden heeft echter al uitgewezen dat dat niet zo vanzelfsprekend is, denk bijvoorbeeld maar aan Froome en Wiggins in de Tour van 2012.

© Getty Images,

Ex-Tourwinnaar Thomas heeft de kans om voor het eerst in zijn carrière de Giro te winnen, terwijl Geoghegan Hart de Giro al op zijn palmares heeft. Tot hiertoe bleek die laatste ook de beste klimmer van de twee en hij zal de komende dagen een pak minder druk voelen dan roze trui Thomas. Geoghegan Hart heeft bovendien het lichte voordeel dat hij zonder trui geen mediaverplichtingen en podiumceremonies heeft, in tegenstelling tot Thomas.

Laatste, meest interessante week moet nog komen

De Giro is al een week ver, maar moet eigenlijk nog beginnen. Het is vooral uitkijken naar de loodzware slotweek in de Dolomieten. Na de laatste rustdag is er meteen Monte Bondone, een etappe met 5.200 hoogtemeters. Dat is al lastiger dan Crans Montana van de eerste Girohelft, maar nog niets in vergelijking met de koninginnenrit op de laatste vrijdag naar de Tre Cime di Lavaredo: over vijf bergtoppen naar 5.400 hoogtemeters in 182 kilometer. Wie daarna nog wat over heeft, kan daags nadien uitpakken in de klimtijdrit.

Deze vrijdag wacht trouwens ook al een bergrit met drie lastige beklimmingen en ook zondag is het van dat.

Nog andere Belgen om naar uit te kijken

Met Evenepoel verliest ons land dan wel de grote blikvanger in deze Giro, er zijn nog andere Belgen om naar uit te kijken in Italië. Laurens De Plus bij Ineos bijvoorbeeld. Onze landgenoot moet een van de superknechten worden voor Thomas en Hart in de zware slotweek van de Giro. Het is zijn eerste grote ronde na twee moeilijke seizoenen.

LEES OOK. Eindelijk weer een grote ronde voor Laurens De Plus: “Misschien kan ik er dit jaar zelfs twee rijden. Een beetje mijn schade inhalen”

Laurens De Plus, meesterknecht bij Ineos. — © Getty Images,

Het is ook uitkijken naar de overgebleven ploegmaats van Evenepoel. Met Ilan Van Wilder, Louis Vervaeke en Pieter Serry heeft Soudal - Quick-Step nog steeds drie Belgen in de rangen die nog iets van hun Giro moeten zien te maken. “We gaan ons best doen om toch nog voor een ritoverwinning te gaan. We hebben maanden hard gewerkt, we mogen het nu niet zomaar laten hangen. We moeten dit ook doen voor Remco”, zei Pieter Serry al na de opgave van zijn kopman.

LEES OOK. THE SERRY STORIES. “We gaan keihard ons best doen voor Remco”: afscheid van Evenepoel in de Giro komt ook bij ploegmaat Serry als een verrassing