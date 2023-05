Vooruit lanceert voorstellen tegen ‘graaiflatie’: “Bedrijven misbruiken inflatie”

Vooruit wil de koopkracht van de mensen beter beschermen tegen wat het de ‘graaiflatie’ noemt van grote bedrijven. De partij legt daarvoor drie voorstellen op tafel. “Heel wat grote bedrijven misbruiken de inflatie om hun prijzen abnormaal te laten stijgen”, zegt Kamerfractieleidster Melissa Depraetere. “Hun winsthonger bepaalt nu de prijzen. Dat is onaanvaardbaar.”

Volgens Depraetere ondermijnt een kleine groep van grote bedrijven uit eigenbelang onze welvaart door prijzen te vragen die veel hoger liggen dan hun werkelijke kosten en normale winstmarges. “Multinationals kunnen hun prijzen fors verhogen omdat ze een monopolie hebben en onmisbare producten verkopen. Iedereen heeft voeding, energie en een bankrekening nodig. Daar profiteren supermarkten, energiebedrijven en banken enorm van.” Vooruit lanceert drie voorstellen die de macht van de grote bedrijven aan banden moeten leggen.

Zo moet volgens de partij het Prijzenobservatorium ingrijpen wanneer bedrijven absurd hoge prijzen aanrekenen voor producten of diensten. Dat Prijzenobservatorium houdt nu al toezicht op de prijzen van heel wat basisproducten en vergelijkt die met de prijzen in het buitenland. Vooruit wil die rol uitbreiden en het observatorium laten ingrijpen, bijvoorbeeld door het tijdelijk invoeren van maximumprijzen, maximale winstmarges of prijsblokkeringen bij ernstige verstoringen van de markt. Volgens Depratere ligt een wetsvoorstel daarover al klaar.

Belasting en overheidsingrijpen

Daarnaast pleit Vooruit voor een structurele overwinstbelasting. Daarbij moeten de “woekerwinsten” die grote bedrijven boeken, terugvloeien naar de samenleving en naar de lonen van wie werkt voor die winsten. Het gaat dan om bedrijven die meer dan 8 procent rendement op hun totaal vermogen hebben. Als sommige bedrijven buitensporige winsten maken, terwijl werkende mensen nauwelijks hun facturen nog kunnen betalen, is het maar rechtvaardig dat we die miljarden meteen afromen en gebruiken om de koopkracht te beschermen, luidt het.

In een derde voorstel wil de partij de marktmacht van grote bedrijven breken door concurrentie te organiseren en prijzen te plafonneren. Zo pleit ze voor een verbod om nevenkosten aan te rekenen voor banken en verzekeringen, een verbod van commissies tussen verzekeringsondernemingen en makelaars en het verder verlagen van de kosten die notarissen en gerechtsdeurwaarders aanrekenen.

“Onze voorstellen maken een einde aan de almacht van grote bedrijven en zetten het belang van de consument terug op de eerste plaats. Dat is goed voor de koopkracht van de mensen, goed voor onze ondernemingen en kmo’s en goed voor onze welvaart”, aldus nog Melissa Depraetere.