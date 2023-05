Economie van eurozone groeide met 0,1 procent in eerste kwartaal

De economie van de eurozone is tijdens het eerste kwartaal van dit jaar met 0,1 procent gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In België was er een groei met 0,4 procent. Dat blijkt dinsdag uit een flashraming van statistiekbureau Eurostat. Tijdens het slotkwartaal van vorig jaar stagneerde de economie in de eurozone.