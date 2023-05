Njet van meerderheid voor N-VA-voorstel Herkse canon: “Website biedt al erfgoedinventaris”

Naar het voorbeeld van de Vlaamse canon stelt de N-VA-oppositie in Herk-de-Stad voor ook een Herkse canon samen te stellen. “Onze website biedt al een schat aan informatie over het Herkse erfgoed”, reageerde de meerderheid in de gemeenteraad.

“Op 9 mei werd de langverwachte canon van Vlaanderen voorgesteld”, legt N-VA-fractieleider Karolien Grosemans (N-VA) uit. “Die werd opgesteld door een commissie van experten in opdracht van de Vlaamse regering. De canon geeft een overzicht van zestig historische Vlaamse ankerpunten die het hedendaagse Vlaanderen vormgeven. Het gaat om een chronologisch overzicht van gebeurtenissen, data, personen, tradities, boeken, voorwerpen en kunstwerken om de geschiedenis van Vlaanderen sterker in de verf zetten. Het succes van de Vlaamse canon spreekt boekdelen. De eerste druk was al na enkele uren uitverkocht.”

“Een Herkse canon kan verbindend werken”, aldus nog Karolien Grosemans. “Bovendien zou die interessant zijn als cadeau voor nieuwkomers in Herk-de-Stad, die zo onze stad beter leren kennen. Een samenwerking van sport-, cultuur- en erfgoedverenigingen, jeugdbewegingen enzovoort kan dit project vormgeven. Concrete voorbeelden zijn ons Kriekske Vuur of het Sint-Maartenfeest met de pannenkoeken.”

Website

De meerderheid is niet voor het voorstel te vinden. “Een selectie van elementen voor de Herkse canon kan ook verdelend werken”, reageert schepen van Erfgoed Bart Gruyters (cd&v). “We beschikken overigens al over zo’n canon. Het erfgoedluik op de website van de stad biedt al een schat aan informatie over Herkse kunstenaars, figuren, plaatsen en tradities. Die kunnen we bovendien constant updaten met bijkomende informatie.”

(lw)