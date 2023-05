Meisje (15) zwaargewond na aanrijding door tram in Merksem

Een 15-jarig meisje is dinsdagmorgen zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Bredabaan in Merksem. Ter hoogte van de tramhalte werd het slachtoffer aangereden door een tram. Vorige week vrijdag gebeurde op dezelfde Bredabaan al een soortgelijk ongeval. En eerder die dag kwam een 64-jarige Oekraïense vrouw op Linkeroever om het leven na een aanrijding met een tram.

Het ongeval op de Bredabaan gebeurde rond 9.30 uur. “Een 15-jarig meisje belandde aan tramhalte Oudebareel onder een tram”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. Het meisje wist zichzelf op eigen houtje te bevrijden, maar raakte wel gewond aan de rug. “Ze werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis”, aldus Bruyns.

“Aan de trambestuurder werd slachtofferzorg aangeboden. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, wordt verder onderzocht.” Door het ongeval was het tramverkeer van de lijnen 2 en 3 een tijdlang verstoord in beide richtingen tussen Gasthuishoeve en P+R Merksem.

Het is het tweede soortgelijke ongeval op vijf dagen tijd op de Bredabaan in Merksem. Vrijdag raakte een 14-jarig meisje lichtgewond toen ze werd aangereden aan de tramhalte ter hoogte van het Burgemeester Nolfplein, eerder op vrijdag kwam een Oekraïense vrouw (64) uit Wilrijk om het leven bij een aanrijding met een tram op de Blancefloerlaan op Linkeroever. Volgens ooggetuigen was ze door het rode licht gelopen om de tram richting Antwerpen te halen.