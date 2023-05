Toeristen wachten ongeduldig op redding terwijl luxejacht kapseist

Zo’n 26 toeristen en 9 bemanningsleden hebben eind april doodsangsten uitgestaan op een luxejacht in Egypte. Tijdens een bootvaart op de Rode Zee kapseisde de ‘Carlton Queen’ plots waardoor iedereen zo snel mogelijk van het jacht moest. Wachtend op redding zie je op de bovenstaande video hoe ze proberen droog te blijven, maar dat lukt helaas niet. Ook zo goed als alle persoonlijke bezittingen die aanwezig waren aan boord verdwenen in het water. Uiteindelijk kon een ander schip alle opvarenden redden. Wat de reden is van het kapseizen, wordt nog altijd onderzocht.