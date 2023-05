“Dit is alarmerend”: zes conclusies uit nieuw internationaal rapport over leesniveau van tienjarigen

1 - Het gaat van kwaad naar erger

De resultaten van het vorige PIRLS-onderzoek uit 2016 veroorzaakten een schokgolf in ons onderwijs. Plots bleek dat onze tienjarigen van de top van het internationale leesklasje naar de bodem waren getuimeld. En nu zijn de resultaten nog slechter. Vlaamse tienjarigen scoorden deze keer gemiddeld 511 punten op de toets, tegenover 525 punten in 2016. “Eén jaar leesonderwijs komt ongeveer overeen met 42 punten”, zegt hoofdonderzoekster Katrijn Denies (KU Leuven). “Een daling van 14 punten betekent dus dat onze leerlingen 4 maanden achterstaan ten opzichte van hun leeftijdsgenoten in 2016. Dit is alarmerend.” In vergelijking met 2006 gaat het zelfs om een achteruitgang van 10 maanden.

PIRLS - voluit: Progress in International Reading Literacy Study – is een internationale toets die sinds 2001 elke vijf jaar wordt afgenomen. Voor Vlaanderen namen in 2021 precies 6.737 leerlingen deel uit het vierde leerjaar, goed voor 189 scholen. In volle coronaperiode dus, wat sowieso een impact heeft gehad op de resultaten. Toch weten andere landen veel beter stand te houden. “We mogen dus niet alle problemen op corona schuiven”, zegt Denies.

2 - Nooit eerder zo weinig uitblinkers, nooit eerder zo veel zwakke presteerders

Achter de algemene achteruitgang schuilen twee onrustwekkende evoluties. Zo lag het aantal uitblinkers nooit zo laag. In 2006 haalde nog 7 procent van de leerlingen een niveau ver boven de lat. Nu is dat cijfer meer dan gehalveerd, met een schamele 3 procent.

Hetzelfde verhaal aan de onderkant. Liefst 6 procent van de tienjarigen haalt zelfs de absolute basis niet, tegenover 1 procent 15 jaar geleden. “Zij kunnen de meest eenvoudige informatie niet uit een tekst halen”, zegt Denies. “Als ergens in een tekst staat: ‘Marie is 5 jaar’, kunnen zij de vraag niet beantwoorden hoe oud Marie is. Dan moet je je afvragen of die kinderen de tekst überhaupt kunnen lezen. Dan zit je uiteraard met een groot probleem. Want alle onderwijs begint met goed kunnen lezen. Ook in het dagelijkse leven kunnen zij problemen ondervinden. Tienjarigen surfen al veel op het internet, maar simpelweg opzoeken wanneer het nieuwste concert van Camille plaatsvindt, is voor de allerlaagste presteerders al een grote uitdaging.”

3 - We bengelen achteraan de Europese klas

PIRLS is afgenomen bij leerlingen in 57 landen. De resultaten zijn niet altijd even vergelijkbaar omdat sommige landen pas in 2022 deelnamen aan het onderzoek, omwille van corona. Die landen hadden dus een jaar extra om te bekomen van de leerschade veroorzaakt door de pandemie.

De vergelijking is het zuiverst te maken met de kernlanden van de Europese Unie (EU-15). Van die landen nam enkel Engeland een jaar later deel. En ook daar is de conclusie ontnuchterend: van die 15 landen zitten Vlaamse leerlingen bij de sterkste dalers. Alleen Nederland en Finland dalen forser, maar zij eindigen wel nog hoger dan Vlaanderen. Het eindresultaat: Vlaanderen bengelt helemaal achteraan de Europese klas. Enkel Wallonië doet het nog slechter.

4 - Vlaamse leerlingen spreken minst onderwijstaal thuis

Opvallend resultaat: nergens in Europa spreken kinderen thuis zo weinig de onderwijstaal als in Vlaanderen. Slechts 52 procent van de tienjarigen gaf in een gekoppelde bevraging aan altijd Nederlands te spreken thuis. In Portugal spreekt 77 procent de onderwijstaal en in Nederland 64 procent. Net de leerlingen die soms of nooit Nederlands spreken thuis, doen het stukken minder goed op de toets.

Al moeten we opletten om zomaar een oorzakelijk verband te leggen tussen die thuistaal en de prestaties. “Bij de groep sterke presteerders zit ook een grote groep kinderen die meertalig is”, zegt professor Hilde Van Keer (UGent), één van de onderzoeksleiders. “Het is dus niet alleen de taal die slechte prestaties veroorzaakt. Het is een complex samengaan van verschillende elementen: armoede, leraren die zich niet altijd bekwaam voelen om goed leesonderwijs te geven, het lerarentekort, enzovoort.”

5 - We stimuleren onze kinderen te weinig om te lezen

Wat ook samenhangt met slechtere prestaties op de PIRLS-toets: de thuis waar kinderen opgroeien. Zo blijkt dat Vlaamse ouders veel minder dan in andere Europese landen hun kinderen van jongs af aan in contact brengen met lezen. In Vlaanderen doet slechts 27 procent van de ouders aan die ‘vroege geletterdheidsactiviteiten’, het laagste percentage van de EU-landen. “Denk aan samen boekjes lezen, liedjes zingen of verhalen vertellen”, zegt Denies.

Bovendien hebben Vlaamse ouders weinig boeken in huis. In één op vijf huishoudens staan hooguit tien boeken. We hebben met 27 procent ook het grootste aandeel ouders dat zelf niet graag leest. 17 procent leest nooit voor het plezier.

6 - 43 procent van kinderen start met honger in de klas

Een cijfer zo hoog dat het bijna niet te geloven is: liefst 43 procent van de tienjarigen zegt (bijna) elke dag met honger aan school te beginnen. Enkel in Italië ligt dat cijfer hoger. De voorbije jaren zijn al verschillende verontrustende signalen gekomen over lege brooddozen op school, maar dit percentage ligt een stuk hoger dan de kinderarmoede in Vlaanderen. “Dat betekent toch dat een groep ouders zich niet bewust is van het belang van een goed ontbijt”, zegt Denies. “Uit PIRLS blijkt dat kinderen die honger hebben beduidend minder goed scoren op de leestest.”