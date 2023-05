Mieke en Theo vieren 50ste huwelijksverjaardag

Pelt

In mei 1973 stapten Theo Jammaers (74) en Mieke Moors (71) in het huwelijksbootje in het gemeentehuis van Sint-Huibrechts-Lille. Theo was altijd op de baan als vertegenwoordiger, Mieke was leerkracht informatica in Sint-Maria. Het gouden paar heeft twee dochters en vier kleinkinderen. (gn)