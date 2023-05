Voormalige Audi-topman bekent schuld in ‘Dieselgate’

De voormalige topman van de Duitse autobouwer Audi, Rupert Stadler, heeft dinsdag in München schuldig gepleit in het fraudeproces rond ‘Dieselgate’, dat gaat over het installeren van sjoemelsoftware in dieselauto’s.

De advocaat van Stadler had begin deze maand al aangekondigd dat hij schuldig zou pleiten en een voorstel tot akkoord van de rechtbank zou aanvaarden. De rechtbank had een voorwaardelijke straf voorgesteld, indien hij tot een volledige bekentenis zou overgaan en 1,1 miljoen euro zou betalen.

Stadler hield jarenlang zijn onschuld vast en wees ook tijdens het proces tot nu toe alle verantwoordelijkheid af. Maar de rechtbank is van oordeel dat de man, die in 2007 aan het hoofd van Audi kwam te staan, ten laatste in juli 2016 op de hoogte moet zijn geweest van de gemanipuleerde uitstootwaarden. In plaats van actie te ondernemen, zou hij de verkoop van auto’s tot begin 2018 toegelaten hebben.

Stadler, die elf jaar aan het hoofd stond van VW-dochter Audi, was in juni 2018 de eerste topman uit de autosector die in voorlopige hechtenis genomen werd in het schandaal. In oktober 2018 werd hij weer vrijgelaten. In dezelfde maand knipte de autogroep ook alle banden met hem door. Stadler betaalde al een schadevergoeding van 4,1 miljoen euro aan de Volkswagen-groep voor het dieselgateschandaal. Eind april pleitten voormalig Audi-directeur Wolfgang Hatz en twee ingenieurs al schuldig aan het installeren van sjoemelsoftware.

De Duitse autoreus Volkswagen gaf in september 2015 toe in zowat elf miljoen dieselwagens van de groep (waarvan Audi onderdeel is) sjoemelsoftware geïnstalleerd te hebben, waardoor de auto’s onder testomstandigheden betere emissiewaarden lieten optekenen dan bij reëel gebruik op de weg.