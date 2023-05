Julien Vermote zet zijn profloopbaan verder als individueel renner: “Ik ben nog te goed om te stoppen”

Julien Vermote, die geen sponsor heeft en in een zwarte trui koerst, kwam al drie keer in actie. In Ruddervoorde Koers kwam hij als 61ste over de finish. — © Bart Vandenbroucke

Julien Vermote presteerde vorig jaar op niveau. Onder meer in de Ronde van Vlaanderen kwam hij in beeld, maar een nieuw contract bij de overstap van Alpecin-Deceuninck naar de WorldTour zat er niet in. “Toch ben ik volop blijven trainen. Ik zou niet graag op deze manier afscheid moeten nemen van het peloton. Ja, het is mijn bedoeling om mijn loopbaan nog met enkele seizoenen te verlengen. Ik doe het nog steeds enorm graag en ik ben nog te goed om te stoppen. Ik heb zeker nog mijn waarde in het profpeloton.”

Intussen kwam Vermote, die geen sponsor heeft en in een zwarte trui koerst, al drie keer in actie. Bij zijn debuut in de Trofee Maarten Wynants in Houthalen-Helchteren haalde hij het einde niet. In Ruddervoorde Koers kwam hij als 61ste over de finish. Afgelopen zondag legde hij beslag op de 48ste plaats in de Grote Prijs Vermarc in Rotselaar. Woensdag in Puivelde is hij opnieuw van de partij. “Kermiskoersen zijn het zwaarste soort wedstrijden. Het optrekken na de bochten is hard labeur en ergens ook niet mijn grootste specialiteit. Al won ik destijds wel in Desselgem en Vichte. Conditioneel ben ik in orde, maar het is nu zaak om ritme en hardheid op te doen. Trainen en koersen zijn totaal andere zaken.”

Na een mooie loopbaan in de schaduw bij Quick Step koos Julien Vermote voor het kopmanschap bij Dimension Data. Via Cofidis kwam hij bij Alpecin-Deceuninck terecht. In 2021 kon hij pas op 1 april een verbintenis tekenen. Tot overmaat van ramp moest hij door een coronabesmetting koersloos toekijken. Vorig jaar kwam hij stilaan boven water, maar de zoektocht naar een nieuwe ploeg liep spaak.

Wel sponsors voor Jens Debusschere

Jens Debusschere, eveneens als individueel aan de slag, kan wel terugvallen op een reeks sponsors. De Waregemnaar telt al iets meer koersdagen dan Vermote. Hij treedt deze week aan in de vierdaagse Belgian Mountainbike Challenge in La Roche. Via een stage en de profkoers in Gullegem stoomt hij zich verder klaar voor het Belgisch kampioenschap in Izegem, waar hij in principe zijn loopbaan als wegrenner afsluit.